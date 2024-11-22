Минобороны проведет испытания новой зимней одежды для защитниц

Министерство обороны Украины объявило о начале проведения военных (исследовательских) испытаний новой зимней одежды и белья, разработанных для военнослужащих с учетом антропометрических данных.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Речь идет о:

зимних ветровлагозащитных куртках и брюках;

белье для холодной погоды (рубашке и кальсонах).

Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, Минобороны улучшает вещевое обеспечение военнослужащих, внося конструктивные изменения в одежду и средства индивидуальной защиты с учетом антропологических особенностей женщин. Целью ведомства является разработка новой куртки и зимних брюк, а также демисезонного и нательного белья.

"Должны обеспечить женщин удобной одеждой, которая будет отвечать их потребностям и позволит эффективнее выполнять боевые и специальные задания", — добавил он.

Где ознакомиться с требованиями к одежде для военнослужащих

В ведомстве сообщают, что основные требования к указанным предметам определены техническими спецификациями Минобороны. С ними можно ознакомиться на официальном цифровом портале "‎Партнер МОУ"‎ в разделе "‎ТС/ТУ/Объявления"‎ (далее – "‎Технические спецификации Министерства обороны Украины на предметы вещевого обеспечения"‎ – "‎Полевая форма одежды"‎ и "Нательное белье").

Заинтересованных производителей (поставщиков) приглашают сообщить до 25 ноября 2024 года в Центральное управление развития материального обеспечения и Командование Сил логистики ВСУ о возможности изготовления и предоставления на безвозмездной основе для проведения военных (исследовательских) испытаний не менее 11 комплектов (единиц) указанных выше предметов.

Все заявления об участии в испытаниях должны подаваться исключительно через портал "Партнер МОУ".

Напомним, Минобороны выделило почти 160 миллионов гривен на поставку женской одежды для защитниц Украины в 2024 году.

В сентябре заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в Украине официально работает 4,3 млн женщин, 62 000 женщин служат в ВСУ.