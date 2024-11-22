- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны проведет испытания новой зимней одежды для защитниц
Министерство обороны Украины объявило о начале проведения военных (исследовательских) испытаний новой зимней одежды и белья, разработанных для военнослужащих с учетом антропометрических данных.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Речь идет о:
- зимних ветровлагозащитных куртках и брюках;
- белье для холодной погоды (рубашке и кальсонах).
Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, Минобороны улучшает вещевое обеспечение военнослужащих, внося конструктивные изменения в одежду и средства индивидуальной защиты с учетом антропологических особенностей женщин. Целью ведомства является разработка новой куртки и зимних брюк, а также демисезонного и нательного белья.
"Должны обеспечить женщин удобной одеждой, которая будет отвечать их потребностям и позволит эффективнее выполнять боевые и специальные задания", — добавил он.
Где ознакомиться с требованиями к одежде для военнослужащих
В ведомстве сообщают, что основные требования к указанным предметам определены техническими спецификациями Минобороны. С ними можно ознакомиться на официальном цифровом портале "Партнер МОУ" в разделе "ТС/ТУ/Объявления" (далее – "Технические спецификации Министерства обороны Украины на предметы вещевого обеспечения" – "Полевая форма одежды" и "Нательное белье").
Заинтересованных производителей (поставщиков) приглашают сообщить до 25 ноября 2024 года в Центральное управление развития материального обеспечения и Командование Сил логистики ВСУ о возможности изготовления и предоставления на безвозмездной основе для проведения военных (исследовательских) испытаний не менее 11 комплектов (единиц) указанных выше предметов.
Все заявления об участии в испытаниях должны подаваться исключительно через портал "Партнер МОУ".
Напомним, Минобороны выделило почти 160 миллионов гривен на поставку женской одежды для защитниц Украины в 2024 году.
В сентябре заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в Украине официально работает 4,3 млн женщин, 62 000 женщин служат в ВСУ.