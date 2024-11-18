В Минобороны сообщили, сколько денег уже выделили на одежду для защитниц

Министерство обороны выделило почти 160 миллионов гривен на поставку женской одежды для защитниц Украины в 2024 году. Об этом говорилось на рабочей встрече представителей Минобороны и общественных организаций, занимающихся поддержкой женщин в армии и обеспечением их потребностей, сообщает пресс-служба ведомства.

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На встрече обсудили текущее состояние обеспечения женщин в армии и ключевые проблемы, нуждающиеся в срочном решении. Особое внимание уделили адаптации военной формы к физиологическим особенностям женщин, расширению размерной сетки и повышению качества обмундирования.

"В 2024 году закупочное агентство Минобороны ГОТ (Государственный оператор тыла - ред.) приобрело женскую одежду, в том числе демисезонные полевые костюмы и элементы нательного белья, на общую сумму 158,3 миллиона гривен. Важно, чтобы эта одежда отвечала всем стандартам и обеспечивала комфорт во время службы", – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

В министерстве настаивают, что форма должна обеспечивать максимальный комфорт и функциональность для женщин-защитниц.

Так, была расширена линейка одежды и средств индивидуальной защиты. В частности, женщины обеспечиваются полевым костюмом и женским бельем. Также есть в наличии маленькие размеры носков, перчаток, обуви.

Кроме того, утверждены два образца-эталона на женский бронежилет, а на этапе испытаний находится нательное демисезонное белье, нательное белье для холодной погоды и зимние куртка и брюки.

Напомним, в сентябре заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в Украине официально работает 4,3 млн женщин, 62 000 женщин служат в ВСУ.

В начале ноября сообщалось, что Минобороны приступило к тестированию новых образцов женской формы, в частности демисезонной и зимней.