У Міноборони повідомили, скільки коштів уже виділили на одяг для захисниць

Міністерство оборони виділило майже 160 мільйонів гривень на постачання жіночого одягу для захисниць України в 2024 році. Про це йшлося на робочій зустрічі представників Міноборони та громадських організацій, які займаються підтримкою жінок в армії та забезпеченням їхніх потреб, повідомляє пресслужба відомства.

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На зустрічі обговорили поточний стан забезпечення жінок в армії та ключові проблеми, які потребують термінового вирішення. Особливу увагу приділили адаптації військової форми до фізіологічних особливостей жінок, розширенню розмірної сітки та підвищенню якості обмундирування.

"У 2024 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ придбала жіночий одяг, зокрема демісезонні польові костюми та елементи натільної білизни, на загальну суму 158,3 мільйона гривень. Важливо, щоб цей одяг відповідав усім стандартам і забезпечував комфорт під час служби", – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

В міністерстві наполягають, що форма має забезпечувати максимальний комфорт і функціональність для жінок-захисниць.

Так, було розширено лінійку одягу та засобів індивідуального захисту. Зокрема, жінки забезпечуються польовим костюмом та жіночою білизною. Також є в наявності маленькі розміри шкарпеток, рукавичок, взуття.

Крім того, затверджені два зразки-еталони на жіночий бронежилет, а на етапі випробувань перебуває натільна демісезонна білизна, натільна білизна для холодної погоди й зимові куртка та штани.

Нагадаємо, у вересні заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що в Україні офіційно працює 4,3 млн жінок, 62 000 жінок служать в ЗСУ.

На початку листопада повідомлялося, що Міноборони розпочало тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової.