Міноборони проведе випробування нового зимового одягу для захисниць

Міністерство оборони України оголосило про початок проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, розроблених для військовослужбовиць з урахуванням антропометричних даних.

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Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Йдеться про:

зимові вітровологозахисні куртки та штани;

білизну для холодної погоди (сорочку та кальсони).

Як зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносячи конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту з урахуванням антропологічних особливостей жінок. Наразі на меті відомства – розробка нової куртки та зимових штанів, а також демісезонної та натільної білизни.

"Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання"‎, – додав він.

Де ознайомитись з вимогами до одягу для військовослужбовиць

У відомстві повідомляють, що основні вимоги до зазначених предметів визначені технічними специфікаціями Міноборони. З ними можна ознайомитися на офіційному цифровому порталі "‎Партнер МОУ"‎ в розділі "‎ТС/ТУ/Оголошення"‎ (далі – "‎Технічні специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення"‎ – "‎Польова форма одягу"‎ та "Натільна білизна").

Зацікавлених виробників (постачальників) запрошують повідомити до 25 листопада 2024 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення та Командування Сил логістики ЗСУ щодо можливості виготовлення та надання на безоплатній основі для проведення військових (дослідних) випробувань не менше 11 комплектів (одиниць) зазначених вище предметів.

Всі заяви щодо участі у випробуваннях повинні подаватися виключно через портал "Партнер МОУ".

Нагадаємо, Міноборони виділило майже 160 мільйонів гривень на постачання жіночого одягу для захисниць України в 2024 році.

Додамо, що у вересні заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що в Україні офіційно працює 4,3 млн жінок, 62 000 жінок служать в ЗСУ.