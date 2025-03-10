Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Наличный курс:

USD

41,34

41,22

EUR

44,80

44,60

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят

поиск работы
Фото: Freepik

Спустя три года после полномасштабного вторжения рынок труда возобновился на 93%. В феврале 2025 года работу искали наибольшее количество кандидатов за время глубокого дефицита кадров.

Об этом говорится в аналитике Work.ua.

Отмечается, что в начале 2025 года количество соискателей и отзывов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров.

Фото 2 — Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят

60% всех вакансий — в пяти областях

По данным аналитиков, в феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% — во Львовской и Днепропетровщине, еще 6% — в Одесской, 3% — в Харьковской области.

Фото 3 — Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят

Кого ищут

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий:

  • "Рабочие специальности, производство" — 16 703 вакансии, +5% к январю;
  • "Сфера обслуживания" — 14 535, +5%;
  • "Продажа, закупка" — 12 450, +5%;
  • "Розничная торговля" — 11 392, +5%;
  • "Логистика, состав, ВЭД" — 10 314, +4%.

Также стало больше вакансий в сфере агро и топ-руководства.

Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана +6

Фото 4 — Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят

Директ-менеджер — должность, за которую идет самая активная борьба

Аналитики подчеркивают, что в феврале работодатели имели отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей, хоть и немного уменьшилось против января, но все еще было очень высоким.

Все ключевые показатели — количество кандидатов, отзывов и средний показатель конкуренции — держатся уровня июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров.

По данным портала по поиску работы, высокая конкуренция не утихает в IT. Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграмм-магазинах.

Среди других удивительно конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.

Обычно это отдаленные должности, за которые идет самая упорная борьба.

Наименьшее количество отзывов имеют работодатели, которые ищут специалистов:

  • на боевые должности в силах обороны: гранатометчик, огнеметчик, наводчик;
  • с медицинским образованием: эпидемиолог, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог;
  • рабочих профессий: порезчик, сверлильщик.

Каких кандидатов больше всего на рынке труда

Основная часть соискателей на рынке труда – это молодежь, уже имеющая опыт работы.

Среди соискателей в феврале больше всего было таких специалистов:

  • продавец-консультант;
  • администратор;
  • менеджер по продажам;
  • водитель;
  • бухгалтер;
  • офис-менеджер;
  • менеджер по работе с клиентами;
  • бармен;
  • SMM-специалист;
  • менеджер по персоналу.
Фото 5 — Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят

Средняя зарплата растет третий месяц подряд

Как отмечают аналитики, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн до января). Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли на:

  • Киевщине — 26 500 грн, +500 грн до января;
  • Львовщине — 24 900 грн, +900 грн;
  • Одесской области — 22 500 грн, +500 грн;
  • Харьковщине — 21 500 грн, +500 грн.

А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным – 22 500 грн.

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:

  • "Телекоммуникации и связь" — 30 000 грн, +9% к январю;
  • "Страхование" — 27 750 грн, +7%;
  • "СМИ, издательство, полиграфия" — 24 000 грн, +7%;
  • "IT, компьютеры, интернет" — 29 250 грн, +6%;
  • "Строительство, архитектура" — 30 000 грн, +5%;
  • "Недвижимость" — 50 000 грн, +5%;
  • "Топменеджмент, руководство высшего звена" — 50 000 грн, +5%.

Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее   востребованными сейчас рабочие профессии.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

Автор:
Светлана Манько