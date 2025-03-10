- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рынок труда. 60% всех вакансий сосредоточены в пяти областях: кого ищут и сколько платят
Спустя три года после полномасштабного вторжения рынок труда возобновился на 93%. В феврале 2025 года работу искали наибольшее количество кандидатов за время глубокого дефицита кадров.
Об этом говорится в аналитике Work.ua.
Отмечается, что в начале 2025 года количество соискателей и отзывов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров.
60% всех вакансий — в пяти областях
По данным аналитиков, в феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.
Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% — во Львовской и Днепропетровщине, еще 6% — в Одесской, 3% — в Харьковской области.
Кого ищут
В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий:
- "Рабочие специальности, производство" — 16 703 вакансии, +5% к январю;
- "Сфера обслуживания" — 14 535, +5%;
- "Продажа, закупка" — 12 450, +5%;
- "Розничная торговля" — 11 392, +5%;
- "Логистика, состав, ВЭД" — 10 314, +4%.
Также стало больше вакансий в сфере агро и топ-руководства.
Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана +6
Директ-менеджер — должность, за которую идет самая активная борьба
Аналитики подчеркивают, что в феврале работодатели имели отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей, хоть и немного уменьшилось против января, но все еще было очень высоким.
Все ключевые показатели — количество кандидатов, отзывов и средний показатель конкуренции — держатся уровня июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров.
По данным портала по поиску работы, высокая конкуренция не утихает в IT. Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграмм-магазинах.
Среди других удивительно конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.
Обычно это отдаленные должности, за которые идет самая упорная борьба.
Наименьшее количество отзывов имеют работодатели, которые ищут специалистов:
- на боевые должности в силах обороны: гранатометчик, огнеметчик, наводчик;
- с медицинским образованием: эпидемиолог, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог;
- рабочих профессий: порезчик, сверлильщик.
Каких кандидатов больше всего на рынке труда
Основная часть соискателей на рынке труда – это молодежь, уже имеющая опыт работы.
Среди соискателей в феврале больше всего было таких специалистов:
- продавец-консультант;
- администратор;
- менеджер по продажам;
- водитель;
- бухгалтер;
- офис-менеджер;
- менеджер по работе с клиентами;
- бармен;
- SMM-специалист;
- менеджер по персоналу.
Средняя зарплата растет третий месяц подряд
Как отмечают аналитики, в феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23500 грн (+500 грн до января). Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли на:
- Киевщине — 26 500 грн, +500 грн до января;
- Львовщине — 24 900 грн, +900 грн;
- Одесской области — 22 500 грн, +500 грн;
- Харьковщине — 21 500 грн, +500 грн.
А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным – 22 500 грн.
Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:
- "Телекоммуникации и связь" — 30 000 грн, +9% к январю;
- "Страхование" — 27 750 грн, +7%;
- "СМИ, издательство, полиграфия" — 24 000 грн, +7%;
- "IT, компьютеры, интернет" — 29 250 грн, +6%;
- "Строительство, архитектура" — 30 000 грн, +5%;
- "Недвижимость" — 50 000 грн, +5%;
- "Топменеджмент, руководство высшего звена" — 50 000 грн, +5%.
Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.
Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.