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Ринок праці. 60% від усіх вакансій зосереджені у пʼяти областях: кого шукають та скільки платять

пошук роботи
Фото: Freepik

Через три роки після повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. У лютому 2025 року роботу шукали чи не найбільша кількість кандидатів за час глибокого дефіциту кадрів.

Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

Зазначається, що на початку 2025 року кількість шукачів і відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів.

Фото 2 — Ринок праці. 60% від усіх вакансій зосереджені у пʼяти областях: кого шукають та скільки платять

60% від усіх вакансій — у пʼяти областях

За даними аналітиків, у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області. 

Фото 3 — Ринок праці. 60% від усіх вакансій зосереджені у пʼяти областях: кого шукають та скільки платять

Кого шукають

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій:

  • "Робочі спеціальності, виробництво" — 16 703 вакансії, +5% до січня;
  • "Сфера обслуговування" — 14 535, +5%;
  • "Продаж, закупівля" — 12 450, +5%;
  • "Роздрібна торгівля" — 11 392, +5%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" — 10 314, +4%.

Також побільшало вакансій у сфері агро та топкерівництва.

Ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).

Фото 4 — Ринок праці. 60% від усіх вакансій зосереджені у пʼяти областях: кого шукають та скільки платять

Директ-менеджер — посада, за яку точиться найактивніша боротьба

Аналітики підкреслюють, що у лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шукачів, хоч і трохи зменшилася проти січня, але все ще була дуже високою. 

Усі ключові показники — кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції — наразі тримаються рівня червня 2023 року, коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів.

За даними порталу з пошуку роботи, висока конкуренція не вщухає в IT. Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера — стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах.

Серед інших напрочуд конкурентних вакансій — копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину.

Зазвичай це віддалені посади, за які точиться найзапекліша боротьба.

Натомість найменшу кількість відгуків мають роботодавці, які шукають фахівців:

  • на бойові посади в Силах оборони: гранатометник, вогнеметник, навідник;
  • з медичною освітою: епідеміолог, лікар функціональної діагностики, гастроентеролог;
  • робітничих професій: порізчик, свердлувальник.

Яких кандидатів найбільше на ринку праці

Основна частина шукачів на ринку праці — це молодь, що вже має досвід роботи.

Серед шукачів у лютому найбільше було таких спеціалістів:

  • продавець-консультант;
  • адміністратор;
  • менеджер з продажу;
  • водій;
  • бухгалтер;
  • офіс-менеджер;
  • менеджер із роботи з клієнтами;
  • бармен;
  • SMM-спеціаліст;
  • менеджер з персоналу.
Фото 5 — Ринок праці. 60% від усіх вакансій зосереджені у пʼяти областях: кого шукають та скільки платять

Середня зарплата зростає третій місяць поспіль

Як наголошують аналітики, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня). Серед областей з найбільшою кількістю вакансій середні зарплати зросли на:

  • Київщині — 26 500 грн, +500 грн до січня;
  • Львівщині — 24 900 грн, +900 грн;
  • Одещині — 22 500 грн, +500 грн;
  • Харківщині — 21 500 грн, +500 грн.

А от у Дніпропетровській області розмір середньої зарплати залишився незмінним — 22 500 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

  • "Телекомунікації та зв'язок" — 30 000 грн, +9% до січня;
  • "Страхування" — 27 750 грн, +7%;
  • "ЗМІ, видавництво, поліграфія" — 24 000 грн, +7%;
  • "IT, комп'ютери, інтернет" — 29 250 грн, +6%;
  • "Будівництво, архітектура" — 30 000 грн, +5%;
  • "Нерухомість" — 50 000 грн, +5%;
  • "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 50 000 грн, +5%.

Нагадаємо, ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Всі  сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії. 

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.

Автор:
Світлана Манько