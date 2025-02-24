Компанії хочуть наймати ветеранів, але вони не вказують військовий досвід: причини

Українські компанії готові віддавати перевагу ветеранам при працевлаштуванні, проте вони не зазначають свій військовий досвід у резюме.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

Робота для ветеранів

Раніше на Work.ua роботодавці могли позначати вакансії як такі, що підходять ветеранам. Проте в листопаді 2024 року сайт переглянув цей фільтр, адже фактично будь-яка робота може бути відповідною для ветерана, якщо він прагне її виконувати.

Натомість на Work.ua з’явилася позначка "Перевага ветеранам". Вона свідчить про те, що за рівних умов серед кількох кандидатів компанія віддасть перевагу ветерану.

Зазначається, що під час військової служби активуються такі навички, як вміння працювати в команді на спільний результат, ухвалювати рішення в умовах невизначеності, стресостійкість, адаптивність та відповідальність. Вони є універсальними та корисними у сферах управління, логістики, технічного обслуговування, освіти, охорони тощо.

Зокрема, у січні 2025 року 5,8 тис. вакансій на Work.ua мали позначку "Перевага ветеранам", що становить трохи більше ніж 4% від загальної кількості пропозицій роботи.

Хто, де та на які посади наймає ветеранів

Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам бачимо в Миколаївській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях. А от найнижчу — в Херсонській.

Найбільше вакансій із перевагою для ветеранів у таких галузях:

Охорона, безпека, оборона — 9%.

Машинобудування — 8%.

ЗМІ, медіа — 8%.

Сили оборони — 7%.

Енергетика — 7%.

Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру — 7%.

Які компанії готові надавати перевагу ветеранам

Work.ua проаналізував, у яких компаніях найбільша частка вакансій має позначку "Перевага ветеранам".

"Агромат" — 69% від загальної кількості вакансій цієї компанії мають позначку «Перевага ветеранам», 38 пропозицій.

Служба підтримки Центру рекрутингу української армії — 51%, 26.

"Територія min" — 46%, 23.

"Фокстрот" — 31%, 144.

Ковельська філія Волинського обласного центру зайнятості — 30%, 18.

"Юнiк Трейд" — 28%, 14.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України" — 24%, 25.

Shell Ukraine — 23%, 16.

Fozzy Group Логістика — 21%, 34.

"Омега" — 20%, 11.

Також хочемо відзначити роботодавців, які створюють велику кількість робочих місць, де надають перевагу ветеранам: "Аврора" (163 вакансії, що становить 15% від усіх пропозицій роботи в компанії), "Сільпо" (75, 10%), Snack Production (26, 10%).

На яких посадах роботодавці бачать ветеранів

Розподіл вакансій із перевагою для ветеранів свідчить, що роботодавці здебільшого бачать їх у традиційно "чоловічих" галузях, таких як транспорт, зв’язок і охорона.

Транспорт, автобізнес — 810 вакансій (8% у категорії): водій, експедитор, водій-міжнародник, автослюсар, механік.

— 810 вакансій (8% у категорії): водій, експедитор, водій-міжнародник, автослюсар, механік. Будівництво, архітектура — 483 вакансії (7%): електрик, різноробочий, зварювальник, установник, інженер-проєктувальник.

— 483 вакансії (7%): електрик, різноробочий, зварювальник, установник, інженер-проєктувальник. Охорона, безпека — 567 вакансій (7%): охоронець, військовослужбовець, командир відділення, номер обслуги взводу.

— 567 вакансій (7%): охоронець, військовослужбовець, командир відділення, номер обслуги взводу. Робочі спеціальності, виробництво — 1 455 вакансій (6%): вантажник, різноробочий, слюсар, електрик, механік, зварювальник.

— 1 455 вакансій (6%): вантажник, різноробочий, слюсар, електрик, механік, зварювальник. Телекомунікації та зв’язок — 391 вакансія (6%): електрик, системний адміністратор, спеціаліст технічної підтримки, оператор агродрона.

Ветерани не розцінюють військовий досвід як досвід роботи

Разом із фільтром "Перевага ветеранам" Work.ua також надав можливість кандидатам додавати в резюме позначку "Я — ветеран російсько-української війни".

Цю опцію використав 1 701 кандидат, що становить менше ніж 1% від усіх шукачів на сайті. Хоча точних офіційних даних про кількість демобілізованих ветеранів немає, можна припустити, що реальна цифра значно вища.

Найчастіше шукачі-ветерани розміщують резюме в таких категоріях:

"Транспорт, автобізнес": водій, експедитор, водій-міжнародник, механік, інкасатор, автослюсар.

"Охорона, безпека": охоронець, начальник охорони, військовослужбовець, командир відділення.

"Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки": начальник відділу, адміністратор, керівник відділу продажу, начальник виробництва.

"Робочі спеціальності, виробництво": різноробочий, вантажник, зварювальник, механік, електрик.

"Продаж, закупівля": менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами, торговий представник, менеджер з закупівель.

"Логістика, склад, ЗЕД": комірник, кур’єр, логіст.

Аналізуючи шукачів-ветеранів, можна побачити, що переважно це чоловіки (87%), і більшість з них — у віці 35-45 років (49%). Майже п’ята частина таких кандидатів — 18% — вказали, що не мають досвіду роботи. Однак варто зазначити, що військовий досвід також є досвідом роботи, і шукачі-ветерани можуть вказувати його у своєму резюме. Для багатьох компаній наявність військового досвіду є важливою перевагою.

Нагадаємо, мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.