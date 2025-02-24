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Компании хотят нанимать ветеранов, но они не указывают на военный опыт: причины
Украинские компании готовы отдавать предпочтение ветеранам при трудоустройстве, однако они не указывают на свой военный опыт в резюме.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.
Работа для ветеранов
Ранее на Work.ua работодатели могли обозначать вакансии как подходящие ветеранам. Однако в ноябре 2024 года сайт просмотрел этот фильтр, ведь фактически любая работа может быть соответствующей ветерану, если он стремится ее выполнять.
На Work.ua появилась отметка "Преимущество ветеранам". Она свидетельствует о том, что при равных условиях среди нескольких кандидатов компания предпочтет ветерана.
Отмечается, что во время военной службы активируются такие навыки, как умение работать в команде на общий результат, принимать решения в условиях неопределенности, стрессоустойчивости, адаптивности и ответственности. Они универсальны и полезны в сферах управления, логистики, технического обслуживания, образования, охраны и т.д.
В частности, в январе 2025 5,8 тыс. вакансии на Work.ua имели отметку "Преимущество ветеранам", что составляет чуть более 4% от общего количества предложений работы.
Кто, где и на какие должности нанимает ветеранов
Наибольшую часть вакансий с преимуществом ветеранам видим в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. А вот самую низкую – в Херсонской.
Больше всего вакансий с преимуществом для ветеранов в таких отраслях :
- Охрана, безопасность, оборона – 9%.
- Машиностроение – 8%.
- СМИ, медиа – 8%.
- Силы обороны – 7%.
- Энергетика – 7%.
- Строительство, архитектура, дизайн интерьера – 7%.
Какие компании готовы отдавать предпочтение ветеранам
Work.ua проанализировал, в каких компаниях наибольшая доля вакансий имеет отметку "Преимущество ветеранам".
- "Агромат" — 69% от общего количества вакансий этой компании имеют отметку "Преимущество ветеранам", 38 предложений.
- Служба поддержки Центра рекрутинга украинской армии — 51%, 26.
- "Территория min" — 46%, 23.
- "Фокстрот" — 31%, 144.
- Ковельский филиал Волынского областного центра занятости — 30%, 18.
- "Юник Трейд" — 28%, 14.
- "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" — 24%, 25.
- Shell Ukraine — 23%, 16.
- Fozzy Group Логистика — 21%, 34.
- "Омега" — 20%, 11.
Также хотим отметить работодателей, создающих большое количество рабочих мест, где предпочитают ветеранов: "Аврора" (163 вакансии, что составляет 15% от всех предложений работы в компании), "Сильпо" (75, 10%), Snack Production (26, 10%).
На каких должностях работодатели видят ветеранов
Распределение вакансий с преимуществом для ветеранов свидетельствует, что работодатели в большинстве своем видят их в традиционно "мужских" отраслях, таких как транспорт, связь и охрана.
- Транспорт, автобизнес — 810 вакансий (8% в категории): водитель, экспедитор, водитель-международник, автослесарь, механик.
- Строительство, архитектура — 483 вакансии (7%): электрик, разнорабочий, сварщик, установщик, инженер-проектировщик.
- Охрана, безопасность – 567 вакансий (7%): охранник, военнослужащий, командир отделения, номер обслуги взвода.
- Рабочие специальности, производство – 1 455 вакансий (6%): грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, механик, сварщик.
- Телекоммуникации и связь — 391 вакансия (6%): электрик, системный администратор, специалист технической поддержки, оператор агродрона.
Ветераны не расценивают военный опыт как опыт работы
Вместе с фильтром "Превосходство ветеранам" Work.ua также предоставил возможность кандидатам добавлять в резюме отметку "Я — ветеран российско-украинской войны".
Эту опцию использовал 1701 кандидат, что составляет менее 1% от всех соискателей на сайте. Хотя точных официальных данных о количестве демобилизованных ветеранов нет, можно предположить, что реальная цифра значительно выше.
Чаще всего соискатели-ветераны размещают резюме в следующих категориях:
- "Транспорт, автобизнес": водитель, экспедитор, водитель-международник, механик, инкассатор, автослесарь.
- "Охрана, безопасность": охранник, начальник охраны, военнослужащий, командир отделения.
- "Администрация, руководство среднего звена": начальник отдела, администратор, руководитель отдела продаж, начальник производства.
- "Рабочие специальности, производство": разнорабочий, грузчик, сварщик, механик, электрик.
- "Продажа, закупка": менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель, менеджер по закупкам.
- "Логистика, склад, ВЭД": кладовщик, курьер, логист.
Анализируя соискателей-ветеранов, можно увидеть, что преимущественно это мужчины (87%), и большинство из них – в возрасте 35-45 лет (49%). Почти пятая часть таких кандидатов — 18% — указали, что у них нет опыта работы. Однако стоит отметить, что военный опыт также опыт работы, и соискатели-ветераны могут указывать его в своем резюме. Для многих компаний наличие военного опыта является важным преимуществом.
Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.