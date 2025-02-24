Компании хотят нанимать ветеранов, но они не указывают на военный опыт: причины

Украинские компании готовы отдавать предпочтение ветеранам при трудоустройстве, однако они не указывают на свой военный опыт в резюме.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Работа для ветеранов

Ранее на Work.ua работодатели могли обозначать вакансии как подходящие ветеранам. Однако в ноябре 2024 года сайт просмотрел этот фильтр, ведь фактически любая работа может быть соответствующей ветерану, если он стремится ее выполнять.

На Work.ua появилась отметка "Преимущество ветеранам". Она свидетельствует о том, что при равных условиях среди нескольких кандидатов компания предпочтет ветерана.

Отмечается, что во время военной службы активируются такие навыки, как умение работать в команде на общий результат, принимать решения в условиях неопределенности, стрессоустойчивости, адаптивности и ответственности. Они универсальны и полезны в сферах управления, логистики, технического обслуживания, образования, охраны и т.д.

В частности, в январе 2025 5,8 тыс. вакансии на Work.ua имели отметку "Преимущество ветеранам", что составляет чуть более 4% от общего количества предложений работы.

Кто, где и на какие должности нанимает ветеранов

Наибольшую часть вакансий с преимуществом ветеранам видим в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. А вот самую низкую – в Херсонской.

Больше всего вакансий с преимуществом для ветеранов в таких отраслях :

Охрана, безопасность, оборона – 9%.

Машиностроение – 8%.

СМИ, медиа – 8%.

Силы обороны – 7%.

Энергетика – 7%.

Строительство, архитектура, дизайн интерьера – 7%.

Какие компании готовы отдавать предпочтение ветеранам

Work.ua проанализировал, в каких компаниях наибольшая доля вакансий имеет отметку "Преимущество ветеранам".

"Агромат" — 69% от общего количества вакансий этой компании имеют отметку "Преимущество ветеранам", 38 предложений.

Служба поддержки Центра рекрутинга украинской армии — 51%, 26.

"Территория min" — 46%, 23.

"Фокстрот" — 31%, 144.

Ковельский филиал Волынского областного центра занятости — 30%, 18.

"Юник Трейд" — 28%, 14.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины" — 24%, 25.

Shell Ukraine — 23%, 16.

Fozzy Group Логистика — 21%, 34.

"Омега" — 20%, 11.

Также хотим отметить работодателей, создающих большое количество рабочих мест, где предпочитают ветеранов: "Аврора" (163 вакансии, что составляет 15% от всех предложений работы в компании), "Сильпо" (75, 10%), Snack Production (26, 10%).

На каких должностях работодатели видят ветеранов

Распределение вакансий с преимуществом для ветеранов свидетельствует, что работодатели в большинстве своем видят их в традиционно "мужских" отраслях, таких как транспорт, связь и охрана.

Транспорт, автобизнес — 810 вакансий (8% в категории): водитель, экспедитор, водитель-международник, автослесарь, механик.

— 810 вакансий (8% в категории): водитель, экспедитор, водитель-международник, автослесарь, механик. Строительство, архитектура — 483 вакансии (7%): электрик, разнорабочий, сварщик, установщик, инженер-проектировщик.

— 483 вакансии (7%): электрик, разнорабочий, сварщик, установщик, инженер-проектировщик. Охрана, безопасность – 567 вакансий (7%): охранник, военнослужащий, командир отделения, номер обслуги взвода.

– 567 вакансий (7%): охранник, военнослужащий, командир отделения, номер обслуги взвода. Рабочие специальности, производство – 1 455 вакансий (6%): грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, механик, сварщик.

– 1 455 вакансий (6%): грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, механик, сварщик. Телекоммуникации и связь — 391 вакансия (6%): электрик, системный администратор, специалист технической поддержки, оператор агродрона.

Ветераны не расценивают военный опыт как опыт работы

Вместе с фильтром "Превосходство ветеранам" Work.ua также предоставил возможность кандидатам добавлять в резюме отметку "Я — ветеран российско-украинской войны".

Эту опцию использовал 1701 кандидат, что составляет менее 1% от всех соискателей на сайте. Хотя точных официальных данных о количестве демобилизованных ветеранов нет, можно предположить, что реальная цифра значительно выше.

Чаще всего соискатели-ветераны размещают резюме в следующих категориях:

"Транспорт, автобизнес": водитель, экспедитор, водитель-международник, механик, инкассатор, автослесарь.

"Охрана, безопасность": охранник, начальник охраны, военнослужащий, командир отделения.

"Администрация, руководство среднего звена": начальник отдела, администратор, руководитель отдела продаж, начальник производства.

"Рабочие специальности, производство": разнорабочий, грузчик, сварщик, механик, электрик.

"Продажа, закупка": менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель, менеджер по закупкам.

"Логистика, склад, ВЭД": кладовщик, курьер, логист.

Анализируя соискателей-ветеранов, можно увидеть, что преимущественно это мужчины (87%), и большинство из них – в возрасте 35-45 лет (49%). Почти пятая часть таких кандидатов — 18% — указали, что у них нет опыта работы. Однако стоит отметить, что военный опыт также опыт работы, и соискатели-ветераны могут указывать его в своем резюме. Для многих компаний наличие военного опыта является важным преимуществом.

Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.