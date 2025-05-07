Прифронтові області втрачають робочі місця: квітневий огляд ринку праці

У квітні кількість вакансій на ринку праці вперше у 2025 році перевищила 100 тисяч. При цьому майже половина роботодавців готові наймати кандидатів без досвіду. Натомість у прифронтових регіонах вакансій стало менше.

Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

За даними дослідження, на пропозиції роботи продовжують впливати сезонні чинники. Зокрема, знову побільшало вакансій для працівників готельно-ресторанного бізнесу.

Ситуація з вакансіями в регіонах

У квітні кількість вакансій на Work.ua вперше за пʼять місяців перетнула позначку в 100 000 вакансій. Роботодавці розмістили 102 814 пропозицій роботи, на 4% більше, ніж у березні.

Ситуація з вакансіями в регіонах несиметрична. Найбільший приріст роботи маємо в Кіровоградській (+13% до березня), Чернігівській (+10%), Волинській (+9%), Одеській (+7%) і Хмельницькій (+6%) областях. Водночас у прифронтових регіонах вакансій стало менше:

Херсонська (-17%);

Донецька (-4%);

Запорізька (-3%);

Сумська (-1%).

Як видно з графіка нижче, в областях-лідерах за кількістю вакансій роботи побільшало.

Роботодавці пропонують сезонний підробіток

Найбільшою категорією за кількістю вакансій залишається "Робочі спеціальності, виробництво". Тут шукачам пропонують 18 040 вакансій (+5% до березня). Також серед лідерів:

Сфера обслуговування — 17 648 пропозицій роботи, +10% до березня;

Роздрібна торгівля — 12 427, +6%;

Продаж, закупівля — 12 018, +0,5%;

Логістика, склад, ЗЕД — 10 445, +3%;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 9 637, +14%.

В останній категорії якраз бачимо найбільший приріст вакансій. Роботодавці другий місяць поспіль активно готуються до літа, збільшуючи пропозиції для посудомийників (на 36%), барменів (на 18%), офіціантів та покоївок (на 17%). Крім того, з'являються вакансії на сезонні позиції, такі як вожаті, викладачі та аніматори.

Які компанії наймали у квітні найбільше працівників

Аврора — 1 218 вакансій;

Фора — 1 061;

Нова пошта — 962;

Сільпо — 883;

EVA — 855;

NOVUS — 845.

Збільшення вакансій для тих, хто не має досвіду роботи та студентів

У квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків. Для порівняння, рік тому таких було 39%. Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Ще одна тенденція — збільшення кількості роботи для студентів. На 25% вакансій компанії готові наймати людей, що паралельно здобувають освіту.

А от дистанційна робота як інструмент залучення більшої кількості кандидатів, здається, не така затребувана в роботодавців. У квітні кількість віддалених вакансій зросла лише на 1%.

Де найвищі зарплати

Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн.

Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Поза цими сферами вищий за середній дохід мають:

медіабаєри (65 000 грн),

брокери (60 000 грн),

ортодонти (58 750 грн),

ендодонтисти (55 000 грн),

водії-міжнародники (55 000 грн),

HRBP (52 500 грн),

акумуляторники (52 500 грн),

рієлтори (52 500 грн),

трейдери (52 500 грн).

Нагадаємо, українські компанії активніше відкривають жінкам доступ до професій, де раніше домінували чоловіки, беручи участь у відповідному експериментальному проєкті. З початку дії проєкту вже понад 145 жінок розпочали навчання.