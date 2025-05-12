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Від 115 тис. грн: Держслужба зайнятості назвала регіони, де пропонують найвищі зарплати

робота
Найбільші зарплати пропонують на Київщині, у Херсонській та Львівській областях / Freepik

У січні-квітні 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала майже 165 тис. вакансій, з яких станом на 1 травня залишалися актуальними близько 62 тис. Рівень заробітної плати варіювався від 8 до 115 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомила Держслужба зайнятості.

115 тисяч гривень експерту у галузі права 

Зазначається, що найвищу зарплату — 115 тис. грн — пропонували у Львові на посаду експерта у галузі права.

"Така вакансія є доволі непростою і передбачає, що претендент на неї, має вчений ступінь кандидата або доктора юридичних наук", - пояснюють у відомстві.

Також менеджеру представництва іноземної неурядової організації у Львівській області пропонували майже 111 тис., а фахівцю з розробки та тестування програмного забезпечення у Києві — 110 тис.

Популярні професії із зарплатою 50–60 тис. грн

За даними Держслужби зайнятості, серед популярних професій із зарплатою 50–60 тис. грн:

  • монтажер, 
  • водій автотранспортних засобів, 
  • психолог, 
  • монтажник систем утеплення будівель, 
  • оператор верстатів з програмним керуванням, 
  • коваль на молотах і пресах, 
  • електрозварник ручного зварювання, 
  • машиніст крана автомобільного,
  • прохідник (спеціаліст, який виконує комплекс робіт з прокладання шахт та копалень для подальшого видобутку корисних копалин).

Найвищі зарплати переважно пропонують у Києві, Херсонській, Львівській і Київській областях, а найнижчі — в Івано-Франківській, Сумській, Рівненській і Чернівецькій.

Раніше у Держслужбі зайнятості, повідомляли, що найбільше вакансій пропонує Львівський обласний центр зайнятості — майже 12 тисяч. На другому місці за пропозиціями робити — місто Київ. 

Автор:
Світлана Манько