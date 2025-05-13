82% безробітних в Україні становлять жінки

З початку 2025 року в Україні статус безробітного отримали приблизно 250 тис. осіб, а станом на сьогодні зареєстровано близько 100 тис. безробітних. Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна диспропорція: 82% складають жінки, що значною мірою пояснюється мобілізацією та воєнним станом.

Про це свідчать результати дослідження Державної служби зайнятості України, пише "Інтерфакс-Україна".

Портрет безробітного

Зазначається, що у віковій структурі найбільша частка безробітних припадає на осіб віком 36-54 роки, тоді як молодь (18-25 років) становить лише 6,4%.

Рівень освіти безробітних здебільшого високий: понад 31% мають вищу освіту, а 31,4% — професійно-технічну. У деяких регіонах, таких як місто Київ, частка осіб із вищою освітою сягає 69,3%.

"Однак високий рівень освіти не завжди гарантує працевлаштування, що свідчить про дисбаланс між пропозицією кваліфікованої робочої сили та попитом на ринку праці", - зауважують у Держслужбі зайнятості.

Найчисельнішими професійними групами серед опитаних безробітних є професіонали (29,4%) та фахівці (22,4%). При цьому частка найпростіших професій та професій сільського господарства є мінімальною (1,4% та 1,1% відповідно), що свідчить про підвищений попит на робітничі професії та очевидний кваліфікаційний та регіональний дисбаланс на ринку праці.

Серед спеціальних статусів зареєстрованих безробітних домінують внутрішньо переміщені особи (ВПО, 24%) та особи з інвалідністю (8%).

Причини безробіття

Основними причинами безробіття під час опитування респонденти зазначили особисті обставини (37,7%) та низьку оплата праці (20,7%).

Водночас основними очікуваннями від роботи є висока заробітна плата (59,1%), а також стабільність та безпека (51,3%). Більшість безробітних (78,1%) не готові змінювати місце проживання для працевлаштування, основними причинами чого є особисті життєві обставини (74,1%) та відсутність житла (32,3%).

Очікування щодо рівня зарплати переважно коливаються в межах 8–20 тис. грн, що в цілому наближено до середньої зарплати в Україні.

Готовність змінити професію виявляє лише 23,1% зареєстрованих безробітних, тоді як 29,6% взагалі не розглядають такої можливості, пояснюючи це здебільшого тим, що це не вирішить їхні проблеми (44,4%), а також складністю процесу навчання (32,2%).

"Порівняння структури потреб роботодавців із пріоритетами навчання безробітних свідчить про їхню структурну невідповідність. Безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, в той час як потреби роботодавців зосереджені переважно у сфері робітничих професій, що вимагає швидкої перекваліфікації", - підкреслюють в Держслужбі зайнятості.

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.