Верстатниці і трактористки: 300 жінок опановують професії, які раніше вважалися суто чоловічими

Український бізнес активно долучається до експериментального проєкту, спрямованого на розширення професійних можливостей для жінок у сферах, де традиційно працюють переважно чоловіки. З початку його дії вже 300 жінок розпочали навчання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

У рамках проєкту роботодавці можуть професійно підготувати жінок для тих галузей, які відчувають нестачу кваліфікованих кадрів. До регіонів-лідерів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Жінки в традиційно чоловічих галузях найчастіше обирають навчання на такі спеціальності: верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, водійка навантажувача.

Які умови участі в експерементальному проєкті?

Фінансування навчання здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця. Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;машиністка крана;трактористка;майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проєкту?

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн. Онлайн-заявка надсилається до центру зайнятості через офіційний портал. Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося про те, що 72 українки навчаються нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.