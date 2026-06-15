Ціни на пальне 15 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 15 червня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 79,27 грн (+53 коп.) А-95 75,22 грн (+3 коп.) А-92 68,97 грн (-74 коп.) ДП 82,46 грн (-30 коп.) Газ 44,59 грн (-11 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 81,90 78,90 85,90 45,90 UPG 76,90 74,90 89,90 43,76 WOG 81,90 78,90 85,90 45,90 УКРНАФТА 77,90 74,90 68,90 81,90 43,90 SOCAR 80,76 77,90 85,76 45,61 AMIC 77,20 74,23 81,73 44,13 БРСМ-Нафта 71,72 78,13 42,79

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.