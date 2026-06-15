Ціна нафти на 15 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 15 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $83,65 за барель, WTI — $85,42, а Urals — $72,55. Ціни знизилися на тлі заяв президента США Дональда Трампа та заступника глави МЗС Ірану про попередні домовленості щодо завершення війни та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 15 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 83,65 - 5.19% WTI 85,42 - 5.57% Urals 72,55 - 7.45%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,08 долара, або 4,7%, до 83,25 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate коштувала 80,53 долара, що на 4,35 долара, або 5,1%, менше.

Обидва контракти впали до найнижчих рівнів з 10 березня у понеділок після падіння більш ніж на 3% у п'ятницю.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, заяви Дональда Трампа та заступника міністра закордонних справ Ірану про перші кроки до припинення конфлікту спровокували обвал нафтового ринку. Через перспективу відновлення руху Ормузькою протокою ціни на нафту в понеділок опустилися до найнижчої позначки за останні кілька місяців.

У п'ятницю США та Іран підпишуть у Швейцарії меморандум про взаєморозуміння за посередництва Пакистану. Проєкт угоди передбачає припинення війни, зняття американської блокади та відновлення руху через Ормузьку протоку протягом 30 днів, а заступник МЗС Ірану Казем Гарібабаді анонсував розширену угоду за час 60-денного перемир'я.

Через перспективу відновлення експорту трейдери активно знижують геополітичну премію за ризик, що веде до падіння цін на нафту. Водночас аналітики KCM Trade та Commonwealth Bank of Australia зазначають, що інвестори обережно оцінюють швидкість відновлення інфраструктури Близького Сходу.

Проте навіть якщо потоки через протоку сягнуть лише 60-70% від довоєнного рівня, ринок зможе повернутися до стану надлишку пропозиції, попри ризик зростання ціни Brent до 80 доларів до кінця року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.