Цена нефти на 15 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 15 июня 2026 цена нефти Brent составляет $83,65 за баррель, WTI — $85,42, а Urals — $72,55. Цены снизились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и замглавы МИД Ирана о предварительных договоренностях по завершению войны и возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 15 июня.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 83,65 – 5.19% WTI 85,42 – 5.57% Urals 72,55 – 7.45%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,08 доллара, или 4,7%, до 83,25 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate стоила 80,53 доллара, что на 4,35 доллара или 5,1% меньше.

Оба контракта упали до самых низких уровней с 10 марта в понедельник после падения более чем на 3% в пятницу.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, заявления Дональда Трампа и замминистра иностранных дел Ирана о первых шагах к прекращению конфликта спровоцировали обвал нефтяного рынка. Из-за перспективы возобновления движения по Ормузскому проливу цены на нефть в понедельник опустились до самой низкой отметки за последние несколько месяцев.

В пятницу США и Иран подпишут в Швейцарии меморандум о взаимопонимании при посредничестве Пакистана. Проект соглашения предусматривает прекращение войны, снятие американской блокады и возобновление движения через Ормузский пролив в течение 30 дней, а заместитель МИД Ирана Казем Гарибабади анонсировал расширенное соглашение за время 60-дневного перемирия.

Из-за перспективы возобновления экспорта трейдеры активно снижают геополитическую премию за риск, ведущий к падению цен на нефть. В то же время, аналитики KCM Trade и Commonwealth Bank of Australia отмечают, что инвесторы осторожно оценивают скорость восстановления инфраструктуры Ближнего Востока.

Однако даже если потоки через пролив достигнут лишь 60-70% от довоенного уровня, рынок сможет вернуться в состояние избытка предложения, несмотря на риск роста цены Brent до 80 долларов до конца года.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.