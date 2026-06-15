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Цены на топливо 15 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 15 июня 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,27 грн (+53 коп.)
|А-95
|75,22 грн (+3 коп.)
|А-92
|68,97 грн (-74 коп.)
|ДТ
|82,46 грн (-30 коп.)
|Газ
|44,59 грн (-11 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|85,90
|45,90
|UPG
|76,90
|74,90
|89,90
|43,76
|WOG
|81,90
|78,90
|85,90
|45,90
|УКРНАФТА
|77,90
|74,90
|68,90
|81,90
|43,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|85,76
|45,61
|AMIC
|77,20
|74,23
|81,73
|44,13
|БРСМ-Нафта
|71,72
|78,13
|42,79
Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.