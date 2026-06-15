Цены на топливо 15 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 15 июня 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 79,27 грн (+53 коп.) А-95 75,22 грн (+3 коп.) А-92 68,97 грн (-74 коп.) ДТ 82,46 грн (-30 коп.) Газ 44,59 грн (-11 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 85,90 45,90 UPG 76,90 74,90 89,90 43,76 WOG 81,90 78,90 85,90 45,90 УКРНАФТА 77,90 74,90 68,90 81,90 43,90 SOCAR 80,76 77,90 85,76 45,61 AMIC 77,20 74,23 81,73 44,13 БРСМ-Нафта 71,72 78,13 42,79

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.