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Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ

Лавра
Кабмін профінансує ремонт Успенського собору після російського удару / Урядовий портал

Пошкоджений внаслідок атаки російського безпілотника Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Уряд уже готує рішення про термінове виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та проведення подальших відновлювальних робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що буде з Успенським собором

За її словами, російські війська вдруге в історії намагалися знищити одну з головних українських святинь - подібна трагедія вже сталася у 1941 році. Водночас нинішні пошкодження не є критичними, тож відбудовувати собор із фундаменту не доведеться.

Питання відновлення Успенського собору та фінансування необхідних робіт уряд обговорив із президентом України. Кабінет міністрів забезпечить виділення необхідних коштів для проведення реставрації. Найближчим часом планується ухвалити рішення про невідкладне фінансування з резервного фонду, яке дозволить провести консервацію пошкодженого даху та розпочати його подальше відновлення.

Українська влада також очікує на реакцію міжнародних організацій щодо чергового акту російської агресії проти об’єктів культурної та духовної спадщини. Для посилення відповідної роботи віцепрем’єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній доручено активізувати взаємодію з міжнародними партнерами, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини.

Водночас, за словами очільниці уряду, вже надходять численні звернення від представників українського бізнесу та меценатів, які готові долучитися до відновлення святині. Вона подякувала всім небайдужим за підтримку та готовність допомогти у збереженні національної культурної спадщини.

Фото 2 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 3 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 4 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 5 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 6 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 7 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 8 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 9 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 10 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ
Фото 11 — Відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври: уряд виділить кошти після атаки РФ

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки на Київ ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, займання сталося внаслідок прямого влучання. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, де загорілася покрівля.

Автор:
Ольга Опенько