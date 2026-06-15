Восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры: правительство выделит средства после атаки РФ

Поврежденный в результате атаки российского беспилотника Успенский собор Киево-Печерской лавры будет восстановлен. Правительство уже готовит решение о срочном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и проведения последующих восстановительных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Что будет с Успенским собором

По ее словам, российские войска во второй раз в истории пытались уничтожить одну из главных украинских святынь - подобная трагедия уже произошла в 1941 году. В то же время нынешние повреждения не являются критическими, поэтому восстанавливать собор из фундамента не придется.

Вопросы восстановления Успенского собора и финансирования необходимых работ правительство обсудило с президентом Украины. Кабинет Министров обеспечит выделение необходимых средств для проведения реставрации. В ближайшее время планируется принять решение о безотлагательном финансировании из резервного фонда, которое позволит провести консервацию поврежденной крыши и начать ее дальнейшее восстановление.

Украинские власти также ожидают реакции международных организаций относительно очередного акта российской агрессии против объектов культурного и духовного наследия. Для усиления соответствующей работы вице-премьер-министра по гуманитарной политике Татьяне Бережной поручено активизировать взаимодействие с международными партнерами, в частности с привлечением возможностей Украинского фонда культурного наследия.

В то же время, по словам главы правительства, уже поступают многочисленные обращения от представителей украинского бизнеса и меценатов, готовых приобщиться к восстановлению святыни. Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и готовность помочь в сохранении национального культурного наследия.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло в результате прямого попадания. Наибольшие повреждения получил Успенский собор, где загорелась кровля.