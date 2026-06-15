Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,89

44,80

EUR

52,35

52,19

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Зимняя 1000": что можно купить и когда истекает срок использования

Гривны
Остаток средств "Зимней 1000" вернут в бюджет после 30 июня. / Depositphotos

Украинцам напомнили, что средства по программе “Зимняя 1000” необходимо использовать до 30 июня включительно. После этой даты неизрасходованные остатки вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Что нужно знать о "Зимней 1000"

В рамках программы можно направить средства на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств украинского производства, книг отечественных издательств, а также на покупку продуктов и товаров украинских производителей. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты почтовых услуг или поддержки сил обороны Украины.

Участникам рекомендуют проверить остаток средств и использовать их до истечения срока действия программы.

Проект реализован Министерством социальной политики Украины. Его участники - АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Напомним, в 2025 году доступ к программе "Зимняя поддержка" получили более 3,8 млн украинцев, или около 10% населения страны. Из них 1,91 млн подали заявления лично в отделениях, а еще около 2 млн получили выплаты автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами, что обеспечило доступ к программе даже для жителей отдаленных населенных пунктов.

Автор:
Ольга Опенько