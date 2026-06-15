"Зимняя 1000": что можно купить и когда истекает срок использования

Украинцам напомнили, что средства по программе “Зимняя 1000” необходимо использовать до 30 июня включительно. После этой даты неизрасходованные остатки вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Что нужно знать о "Зимней 1000"

В рамках программы можно направить средства на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств украинского производства, книг отечественных издательств, а также на покупку продуктов и товаров украинских производителей. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты почтовых услуг или поддержки сил обороны Украины.

Участникам рекомендуют проверить остаток средств и использовать их до истечения срока действия программы.

Проект реализован Министерством социальной политики Украины. Его участники - АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Напомним, в 2025 году доступ к программе "Зимняя поддержка" получили более 3,8 млн украинцев, или около 10% населения страны. Из них 1,91 млн подали заявления лично в отделениях, а еще около 2 млн получили выплаты автоматически вместе с пенсиями и другими социальными выплатами, что обеспечило доступ к программе даже для жителей отдаленных населенных пунктов.