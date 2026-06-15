"Зимова 1000": що можна купити і коли спливає термін використання

Українцям нагадали, що кошти за програмою “Зимова 1000” необхідно використати до 30 червня включно. Після цієї дати невитрачені залишки повернуться до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Що потрібно знати про "Зимову 1000"

У межах програми кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків українського виробництва, книг вітчизняних видавництв, а також на купівлю продуктів і товарів українських виробників. Крім того, передбачена можливість оплати поштових послуг або підтримки Сил оборони України.

Учасникам рекомендують перевірити залишок коштів і використати їх до завершення строку дії програми.

Проєкт реалізовано Міністерством соціальної політики України. Його учасниками є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Нагадаємо, у 2025 році доступ до програми "Зимова підтримка" отримали понад 3,8 млн українців, або близько 10% населення країни. З них 1,91 млн подали заяви особисто у відділеннях, а ще близько 2 млн отримали виплати автоматично разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами, що забезпечило доступ до програми навіть для жителів віддалених населених пунктів.