Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,89

44,80

EUR

52,35

52,19

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Зимова 1000": що можна купити і коли спливає термін використання

Гривні
Залишок коштів "Зимової 1000" повернуть до бюджету після 30 червня / Depositphotos

Українцям нагадали, що кошти за програмою “Зимова 1000” необхідно використати до 30 червня включно. Після цієї дати невитрачені залишки повернуться до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Що потрібно знати про "Зимову 1000"

У межах програми кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків українського виробництва, книг вітчизняних видавництв, а також на купівлю продуктів і товарів українських виробників. Крім того, передбачена можливість оплати поштових послуг або підтримки Сил оборони України.

Учасникам рекомендують перевірити залишок коштів і використати їх до завершення строку дії програми.

Проєкт реалізовано Міністерством соціальної політики України. Його учасниками є АТ "Укрпошта", технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.

Нагадаємо, у 2025 році доступ до програми "Зимова підтримка" отримали понад 3,8 млн українців, або близько 10% населення країни. З них 1,91 млн подали заяви особисто у відділеннях, а ще близько 2 млн отримали виплати автоматично разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами, що забезпечило доступ до програми навіть для жителів віддалених населених пунктів.

Автор:
Ольга Опенько