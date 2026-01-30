Запланована подія 2

Кошти "Зимової підтримки" можна використати на "Укрпошті" до кінця лютого

Укрпошта
У відділеннях Укрпошти можна оформити зимову тисячу / Shutterstock

Станом на кінець січня 2026 року понад 4,25 млн українців скористалися програмою "Зимова підтримка" через "Укрпошту", незважаючи на морози, замети та проблеми з електропостачанням. Це означає, що понад 80% отримувачів допомоги вже повністю або частково використали кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Укрпошта" нагадує, що граничний термін використання коштів для пенсіонерів, інших соціальних виплат та громадян, які подали заяву через поштові відділення, триває до кінця лютого 2026 року.

Після цієї дати невикористані кошти будуть автоматично повернуті до державного бюджету.

Кошти програми можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • придбання ліків та медичних товарів;
  • товари українського виробництва, доступні у відділеннях;
  • передплату друкованих видань;
  • донати на ЗСУ.

У 2025 році доступ до програми "Зимова підтримка" отримали понад 3,8 млн українців, або близько 10% населення країни. З них 1,91 млн подали заяви особисто у відділеннях, а ще близько 2 млн отримали виплати автоматично разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами, що забезпечило доступ до програми навіть для жителів віддалених населених пунктів.

Нагадаємо, кількість магазинів, де можна оплатити продукти українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780.

Автор:
Тетяна Гойденко