Кількість магазинів для "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" зросла до понад 1780

продукти в супермаркеті
До програми долучилися відомі мережі / Pexels

Кількість магазинів, де можна оплатити продукти українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, Spar, Varus, Torba та "Сімі23". Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі Maudau. Раніше першими таку можливість надали торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!, Fozzy) та "Близенько". Відтак, наразі участь у програмі беруть 10 торговельних мереж.

"Кількість торгових точок, готових приймати оплату картками "Національний кешбек", зростає. Для людей це означає більшу кількість магазинів, де можна використати "Зимову підтримку", а для українських виробників — зростання попиту на їхню продукцію. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб програма була доступною в кожній громаді та охоплювала якомога ширший перелік торговельних мереж", — зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Прийом заявок на отримання тисячі гривень у рамках програми "Зимова підтримка" триває до 24 грудня 2025 року. Подати заявку можна через застосунок Дія або особисто у відділеннях Укрпошти. Наразі заявки подали вже понад 17 мільйонів громадян.

Кошти "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку" можна використати для оплати комунальних послуг, придбання лікарських засобів та медичних виробів, книжок і друкованої продукції, поштових послуг, а також на благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ, і на продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Важливо зазначити, що тисяча гривень не надається тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованих територіях. Кошти, отримані на картку "Національний кешбек", необхідно використати до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, 11 грудня українці отримали можливість купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Першими таку опцію запровадили торговельні мережі Fozzy Group та "Близенько".

Автор:
Тетяна Гойденко