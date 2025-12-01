В Україні переглянуть умови "Національного кешбеку" на 2026 рік – Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства займається оцінкою ефективності програми "Національний кешбек" з метою її коригування на наступний рік.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив очільник відомства Олексій Соболев.

Він зазначив, що відповідно до домовленостей, досягнутих минулого року, планується оцінити результати програми протягом першого року її дії.

Ця оцінка, за його словами, допоможе сформувати більш точні умови для програми на наступний рік.

Таку заяву було зроблено під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить у понеділок у Києві.

Про "Національний кешбек"

"Національний кешбек" — це державна програма, що повертає громадянам 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва (крім підакцизних). Кешбек нараховується на спеціальну банківську картку.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць, а мінімальна — 2 грн. Для більшості українців ця фінансова держпідтримка має велике значення.

Станом на кінець листопада, загальна кількість виробників та продавців, що беруть у програмі Національний кешбек, зросла до понад 1870.

Нещодавно, 22 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1510, якою, зокрема, вніс зміни до порядку фінансування державної програми “Національний кешбек”. Редакція Delo.ua звернулася до Мінекономіки з проханням роз’яснити ситуацію: якщо програма працює в штатному режимі, то чому у постанові з’явилася норма про можливість невиплат при нестачі коштів?

Програма "Національний кешбек" повноцінно працює вже рік, зараз триває аналіз роботи програми. Держава вперше отримала дані про реальне споживання українців: де люди купують українське, а де — імпорт. Про успіхи і перспективи держпрограми детальніше читайте у нашому матеріалі.