В Украине пересмотрят условия "Национального кэшбека" на 2026 год — Минэкономики

Национальный кэшбек
Программу "Национальный кэшбек" просмотрят / Дія

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства занимается оценкой эффективности программы "Национальный Кэшбэк" с целью ее корректировки на следующий год.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава ведомства Алексей Соболев.

Он отметил, что согласно договоренностям, достигнутым в прошлом году, планируется оценить результаты программы в течение первого года ее действия.

Эта оценка, по его словам, поможет сформировать более точные условия для программы на следующий год.

Такое заявление было сделано на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", который проходит в понедельник в Киеве.

О "Национальном кэшбеке"

"Национальный кэшбек" - это государственная программа, возвращающая гражданам 10% стоимости приобретенных товаров украинского производства (кроме подакцизных). Кешбек начисляется на специальную банковскую карту.  

Максимальная сумма кэшбека составляет 3000 грн в месяц, а минимальная – 2 грн. Для большинства украинцев эта финансовая господдержка имеет большое значение.

По состоянию на конец ноября, общее количество производителей и продавцов, участвующих в программе Национальный кэшбек, возросло до 1870 года.

Недавно, 22 ноября, Кабинет министров Украины принял постановление №1510, которым, в частности, внес изменения в порядок финансирования государственной программы "Национальный кэшбек". Редакция Delo.ua обратилась в Минэкономики с просьбой   разъяснить ситуацию : если программа работает в штатном режиме, то почему в постановлении появилась норма о возможности невыплат при нехватке средств?

Программа "Национальный кэшбек" полноценно работает уже год, сейчас идет анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где импорт. Об успехах и перспективах программы подробнее читайте в нашем материале.

Автор:
Татьяна Бессараб