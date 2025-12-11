З 11 грудня "Зимову підтримку" та "Національний кешбек" можна витратити на продукти у супермаркетах

З 11 грудня українці отримають можливість купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Першими таку опцію запровадили торговельні мережі Fozzy Group та "Близенько".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

"Відсьогодні у понад 1160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва за кошти програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка". Ми вдячні ритейлерам, які оперативно налаштували свої системи для прийому оплат картками "Національний кешбек", — зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Можливість розрахуватися програмними коштами поки не поширюється на онлайн-замовлення. Невдовзі до програми приєднаються й інші продуктові мережі — Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.

На що можна витратити кошти

З 22 листопада уряд оновив перелік товарів та послуг, які можна оплачувати через картку "Національний кешбек":

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друкована продукція;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Прийом заявок на 1000 грн "Зимової підтримки" триває до 24 грудня 2025 року. Подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти". Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

Уряд розраховував, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців, але станом на 11 грудня вже подано понад 16 млн заявок.