С 11 декабря "Зимнюю поддержку" и "Национальный кэшбэк" можно потратить на продукты в супермаркетах

С 11 декабря украинцы получат возможность покупать продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных) за счет государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбэк". Первыми такую опцию ввели торговые сети Fozzy Group и "Близенько".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

"С сегодняшнего дня более чем в 1160 магазинах по всей Украине покупатели смогут приобрести продовольственные товары украинского производства за средства программ "Национальный кэшбэк" и "Зимняя поддержка". Мы благодарны ритейлерам, которые оперативно настроили свои системы для приема оплат картами "Национальный кэшбэк", - отметил министр экономики."

Возможность рассчитаться программными средствами пока не распространяется на онлайн-заказ. В скором времени к программе присоединятся и другие продуктовые сети — Минэкономики будет уведомлять об этом дополнительно.

На что можно потратить деньги

С 22 ноября правительство обновило перечень товаров и услуг, которые можно оплачивать через карточку "Национальный кэшбэк":

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Прием заявок на 1000 грн. "Зимней поддержки" продолжается до 24 декабря 2025 года. Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" или в отделении "Укрпочты". Денежные средства не предоставляются тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Правительство рассчитывало, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев, но по состоянию на 11 декабря уже подано более 16 млн заявок.