Количество магазинов для "Зимней поддержки" и "Нацкэшбэка" возросло до более чем 1780

продукты в супермаркете
К программе подключились известные сети / Pexels

Количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка", за неделю выросло с 1160 до более чем 1780.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

С 18 декабря в программу присоединились сети Auchan, Spar, Varus, Torba и "Сими23". Также доступны онлайн-покупки на маркетплейсе Maudau. Ранее первыми такую возможность предоставили торговые сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, Thrash!, Fozzy) и "Близенько". Следовательно, в настоящее время в программе принимают участие 10 торговых сетей.

"Количество торговых точек, готовых принимать оплату картами "Национальный кэшбэк", растет. Для людей это означает большее количество магазинов, где можно использовать "Зимнюю поддержку", а для украинских производителей — рост спроса на их продукцию. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы программа была доступна в каждой сети", - сказал Алексей Соболев, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Прием заявок на получение тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержк"а продолжается до 24 декабря 2025 года. Подать заявку можно через приложение Действие или лично в отделениях Укрпочты. В настоящее время заявки подали уже более 17 миллионов граждан.

Средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбэка" можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарственных средств и медицинских изделий, книг и печатной продукции, почтовых услуг, а также на благотворительные взносы, в том числе на поддержку ВСУ, и на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Важно отметить, что тысяча гривен не предоставляется тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированных территориях. Средства, полученные на карточку "Национальный кэшбэк", необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

Напомним, 11 декабря украинцы получили возможность покупать продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных) за счет государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбэк". 

Автор:
Татьяна Гойденко