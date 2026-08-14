Курс валют на 15-16 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15-16 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 14 августа.

Курс доллара

1 доллар США – 44,70 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,55 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11, 97 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,49/ 44,06 Евро 51,30/ 51,99 Злотый 11,85/ 12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/44,95 51,05/ 51,95 11,65/ 12,20 Ощадбанк 44,45/ 45,00 51,10/ 51,95 ПУМБ 44,45/ 45,00 51,10/52,00 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,45/ 45,00 51,10/ 51,95 11,50/ 12,20 Райффайзен 44,55/44,93 51,10/51,90 11,50/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.