Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,74

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ вынес письменную оговорку платежному учреждению из-за нарушения нормативов капитала

НБУ
НБУ вынес письменную оговорку платежному учреждению из-за нарушения нормативов капитала / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меру влияния в виде письменной оговорки к небанковскому передатчику платежных услуг ООО "Профитгд".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 13 августа 2026 года.

Причины наложения оговорки

По результатам безвыездного надзора Нацбанк обнаружил нарушение требований законодательства, регулирующего функционирование платежного рынка, в частности, относительно достаточности регулятивного капитала компании.

В частности, регулятор зафиксировал несоблюдение норм:

  • постановления Правления НБУ от 13.06.2025 № 64 "О некоторых вопросах определения регулятивного капитала небанковских предоставлятелей платежных услуг";
  • Положение о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг;
  • Положение о порядке осуществления авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг (постановление №217).

ООО "Профитгд" обязано в течение 30 календарных дней с момента получения решения устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем.

Напомним, ранее НБУ вынес письменные оговорки трем кредитным союзам из-за выявленных во время проверок недостатков в их деятельности. Учреждения должны исправить нарушения до 1 сентября 2026 года.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности