НБУ вынес письменную оговорку платежному учреждению из-за нарушения нормативов капитала

Национальный банк Украины применил меру влияния в виде письменной оговорки к небанковскому передатчику платежных услуг ООО "Профитгд".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 13 августа 2026 года.

Причины наложения оговорки

По результатам безвыездного надзора Нацбанк обнаружил нарушение требований законодательства, регулирующего функционирование платежного рынка, в частности, относительно достаточности регулятивного капитала компании.

В частности, регулятор зафиксировал несоблюдение норм:

постановления Правления НБУ от 13.06.2025 № 64 "О некоторых вопросах определения регулятивного капитала небанковских предоставлятелей платежных услуг";

Положение о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг;

Положение о порядке осуществления авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг (постановление №217).

ООО "Профитгд" обязано в течение 30 календарных дней с момента получения решения устранить выявленные нарушения и принять меры по их недопущению в будущем.

Напомним, ранее НБУ вынес письменные оговорки трем кредитным союзам из-за выявленных во время проверок недостатков в их деятельности. Учреждения должны исправить нарушения до 1 сентября 2026 года.