НБУ виніс письмове застереження платіжній установі через порушення нормативів капіталу

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді письмового застереження до небанківського надавача платіжних послуг ТОВ "Профітгд".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 13 серпня 2026 року.

Причини накладення застереження

За результатами безвиїзного нагляду Нацбанк виявив порушення вимог законодавства, що регулює функціонування платіжного ринку, зокрема щодо достатності регулятивного капіталу компанії.

Зокрема, регулятор зафіксував недотримання норм:

постанови Правління НБУ від 13.06.2025 № 64 "Про деякі питання визначення регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг";

Положення про вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг (постанова № 217).

ТОВ "Профітгд" зобов'язане протягом 30 календарних днів з моменту отримання рішення усунути виявлені порушення та вжити заходів для їх недопущення у майбутньому.

Нагадаємо, раніше НБУ виніс письмові застереження трьом кредитним спілкам через виявлені під час перевірок недоліки в їхній діяльності. Установи мають виправити порушення до 1 вересня 2026 року.