Теневой рынок подержанных авто: 20 млрд грн убытка, 2 тысячи авто продали за 1 гривну

Около 92% рынка подержанных автомобилей в Украине находится в тени, а его объем, по экспертным оценкам, составляет около 20 млрд. грн. За восемь месяцев 2026 2026 автомобилей официально продали за 1 гривну, еще 84 тысячи — дешевле 50 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, несмотря на проверки и поручения контролирующим и правоохранительным органам, ситуация на рынке за последний год практически не изменилась.

Гетманцев отметил, что, по данным одного из маркетплейсов, среди 950 продавцов автомобилей с признаками теневой деятельности только на 16 автомобильных сетей приходится 35% всех предложений по продаже авто в 2026 году.

Отдельной проблемой он назвал продажу машин по искусственно заниженным ценам. По данным МВД, за январь-август 2026 года 2026 автомобилей продали за 1 гривну, еще 84 тысячи — менее чем за 50 тыс. грн.

Гетманцев призвал Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности проверять реальную стоимость таких сделок и полноту уплаты налогов.

Также он привел данные отдельных автомобильных сетей за первое полугодие 2026 года. По его информации, в Global Auto Logistic было размещено 8784 объявления, а 1039 автомобилей отмечены как проданные. В то же время в данных МВД, по его словам, отражалась продажа 131 автомобиля, а уплаченные налоги составили 731 тыс. грн.

В Boss Auto, по приведенным Гетманцевым данным, было 4485 объявлений и 511 обозначенных как проданные автомобили. В то же время в данных МВД он указал три проданных авто и 1,06 млн грн уплаченных налогов.

Относительно Pan American Гетманцев сообщил о 2880 объявлениях и 139 автомобилях, обозначенных как проданные. По его словам, в данных МВД продаж не было зафиксировано, а сумма уплаченных налогов составила 31,7 тыс. грн.

Гетманцев также заявил об использовании ФЛПов в схемах продаж автомобилей, когда через них могут проходить значительные обороты при минимальном официальном количестве продаж.

Добавим, в августе больше новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На эти пять региональных рынков пришлось 61% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.