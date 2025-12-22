"Зимова підтримка": 13,7 млн українців вже отримали по 1000 грн. Коли закінчується прийом заявок

Станом на кінець грудня державну допомогу в розмірі 1000 грн за програмою “Зимова підтримка” вже виплачено 13,7 млн українців. Лише за останній тиждень до переліку отримувачів додалося ще 658 тис. громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

За даними на 22 грудня, держава повністю профінансувала всі запити на допомогу, зареєстровані до 17 грудня.

Водночас активні виплати здійснює "Укрпошта" — наразі кошти отримують ті, хто подав заявки у другій половині листопада.

Загальна кількість охочих скористатися програмою сягнула 17,7 млн осіб, а ще 2 млн пенсіонерів та пільговиків отримали кошти автоматично.

Повідомляється, що прийом заявок завершується 24 грудня 2025 року.

Кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, ліки, книги, продукти харчування українського виробництва, а також на благодійність.

Загальна сума витрат через картку "Національний кешбек" вже перевищила 7 млрд грн.

Найчастіші витрати — комунальні послуги, ліки та продукти. Використати кошти через картку "Національний кешбек" можна до 30 червня 2026 року, а для отримувачів через Укрпошту — до кінця лютого 2026 року.

Також у межах програми понад 414 тис. українців подали заявки на отримання додаткової допомоги у розмірі 6 500 грн.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія". Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".

Нагадаємо, кількість магазинів, де можна оплатити продукти українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780.