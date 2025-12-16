"Зимова підтримка": понад 17 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн держдопомоги

В рамках програми "Зимова підтримка" понад 17 мільйонів громадян України вже подали заявки на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень. Наразі кошти вже надійшли на рахунки 13 мільйонів українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Ці виплати стосуються і дітей — через застосунок "Дія" оформлено понад 3,3 мільйона дитячих заявок.

Як можна використати кошти?

Отримані кошти через "Дію" можна використати до кінця червня наступного року на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних);

книжки;

благодійні внески чи поштові послуги.

Крім того, уряд розширив строк використання коштів за заявками через "Укрпошту" до кінця лютого 2026. А з минулого тижня кошти дозволили використовувати також у продуктових мережах, що значно розширює сферу їх застосування.

Свириденко нагадала, що подати заявку на отримання 1000 гривень держдопомоги можна до 24 грудня.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".