"Зимова підтримка": скільки українців отримають тисячу гривень у нових хвилях виплат

У межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в розмірі однієї тисячі гривень отримають понад 2,2 млн українців, приблизно 1,3 млн — у третю хвилю, ще майже 866 тисяч — у четверту. На ці виплати з бюджету виділено до 3 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

Зазначається, що з грудня профінансують "зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в застосунку "Дія" 18 та 19 листопада.

Фінансування також у найближчі дні отримають користувачі "Дії" із заявками 20-22 листопада. Очікується, що ті, хто оформив заявку через відділення "Укрпошти", почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Раніше, у межах другої хвилі виплат, допомогу отримали 2,5 млн українців на суму понад 3 млрд гривень.

Прийом заявок на отримання тисячі гривень триває до 24 грудня 2025 року — оформити виплату можуть усі українці, які перебувають у країні, за винятком тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Кошти, нараховані на картку"Національний кешбек"через "Дію", потрібно використати до 30 червня 2026 року. Виплату також можна витратити у відділеннях "Укрпошти".

На що можна використати тисячу

Отримані у рамках "Зимової підтримки " кошти на картці "Національного кешбеку" можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".