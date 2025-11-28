Запланована подія 2

"Національний кешбек": коли стартують виплати за вересень

Виплата за держпрограмою "Національний кешбек" за вересень надійде на картки українців вже 29–30 листопада. Цього разу понад 3,8 мільйона громадян отримають сумарно понад 598 мільйонів гривень за активну купівлю українських товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Дія".

Ці кошти можна використати на найнеобхідніше, включаючи:

  • комунальні послуги; 
  • ліки; 
  • книги; 
  • поштові послуги; 
  • благодійність.

Програма "Національного кешбеку" постійно розширюється, залучаючи нових українських виробників. На сьогодні до ініціативи вже долучилися понад 1870 компаній, які пропонують близько 400 тисяч товарів з кешбеком.

Щоб перевірити, чи бере товар участь у кешбеку, потрібно:

  1. Зайтиу розділ "Сервіси" вашого банківського застосунку. 
  2. Оберати пункт "Національний кешбек". 
  3. Відсканувати штрихкод товару.

Довідково

Координацію програми здійснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, а в реалізації беруть участь Мінцифри, ДПС, Ощадбанк та інші вповноважені банки. Технологічними партнерами проєкту є міжнародні платіжні системи Mastercard та Visa.

Програма "Національний кешбек"

"Національний кешбек» — це державна програма, що повертає громадянам 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва (крім підакцизних). Кешбек нараховується на спеціальну банківську картку. Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць, а мінімальна — 2 грн. Для більшості українців ця фінансова держпідтримка має велике значення.

Нещодавно, 22 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1510, якою, зокрема, вніс зміни до порядку фінансування державної програми “Національний кешбек”. Редакція Delo.ua звернулася до Мінекономіки з проханням роз’яснити ситуацію: якщо програма працює в штатному режимі, то чому у постанові з’явилася норма про можливість невиплат при нестачі коштів?

Варто зауважити, що програма "Національний кешбек" задумувалася як економічний інструмент. Вона повноцінно працює вже рік, зараз триває аналіз роботи програми. Держава вперше отримала дані про реальне споживання українців: де люди купують українське, а де — імпорт. Про успіхи і перспективи держпрограми детальніше читайте у нашому матеріалі.

Автор:
Тетяна Ковальчук