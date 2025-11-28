"Национальный кэшбек": когда стартуют выплаты за сентябрь

Выплата по госпрограмме "Национальный кэшбек" за сентябрь поступит на карточки украинцев уже 29-30 ноября. В этот раз более 3,8 миллиона граждан получат суммарно более 598 миллионов гривен за активную покупку украинских товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Дія".

Эти средства можно использовать на самое необходимое, включая:

коммунальные услуги;

лекарство;

книги;

почтовые услуги;

благотворительность.

Программа "Национального Кэшбека" постоянно расширяется, привлекая новых украинских производителей. На сегодняшний день к инициативе уже присоединились более 1870 компаний, предлагающих около 400 тысяч товаров с кэшбеком.

Чтобы проверить, участвует ли товар в кэшбеке, нужно:

Зайдите в раздел "Сервисы" вашего банковского приложения. Выбрать пункт "Национальный кэшбек". Отсканировать штрихкод товара.

Справочно

Координацию программы осуществляет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, а в реализации принимают участие Минцифры, ГНС, Сбербанк и другие уполномоченные банки. Технологическими партнерами проекта являются международные платежные системы MasterCard и Visa.

Программа "Национальный кэшбек"

«Национальный кэшбек» — это государственная программа, возвращающая гражданам 10% стоимости приобретенных товаров украинского производства (кроме подакцизных). Кешбек начисляется на специальную банковскую карту. Максимальная сумма кэшбека составляет 3000 грн в месяц, а минимальная – 2 грн. Для большинства украинцев эта финансовая господдержка имеет большое значение.

Недавно, 22 ноября, Кабинет министров Украины принял постановление №1510, которым, в частности, внес изменения в порядок финансирования государственной программы "Национальный кэшбек". Редакция Delo.ua обратилась в Минэкономики с просьбой разъяснить ситуацию : если программа работает в штатном режиме, то почему в постановлении появилась норма о возможности невыплат при нехватке средств?

Стоит отметить, что программа "Национальный Кэшбэк" задумывалась как экономический инструмент. Она полноценно работает уже год, сейчас идет анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где импорт. Об успехах и перспективах госпрограммы читайте подробнее в нашем материале.

