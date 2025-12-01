Розпочалася друга хвиля виплат "Зимової підтримки": хто отримає тисячу гривень

Розпочинається друга хвиля виплат допомоги в розмірі 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка". Цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявку через "Дію" 16 листопада, зокрема й батьки, що оформлювати виплату на дітей. Загальна сума допомоги другої хвилі — понад 3 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

У відомстві нагадують, що тисячу гривень вже отримали 1,8 млн громадян, які отримують пенсії та соціальні допомоги через "Укрпошту", а також 1,7 млн користувачів застосунку "Дія", які подали заявки в перший день програми, 15 листопада — допомога їм надійшла на картку "Національний кешбек".

Українці вже почали витрачати кошти, найчастіше для оплати комунальних послуг, купівлю книг і на благодійність, і загальна сума цих витрат сягнула 473 млн гривень.

Станом на сьогодні українці вже подали понад 14 млн заявок: 11,4 млн — через Дію, з них 2,9 млн — на дітей, ще майже 700 тис. оформили у відділеннях Укрпошти. До цієї кількості також входять 1,8 млн отримувачів пенсій та виплат.

Подати заявку потрібно до 24 грудня.

Кошти, нараховані на картку "Національний кешбек" через "Дію", потрібно використати до 30 червня 2026 року. Виплату також можна витратити у відділеннях "Укрпошти".

На що можна використати тисячу

Отримані у рамках "Зимової підтримки " кошти на картці "Національного кешбеку" можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".