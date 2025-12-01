Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Началась вторая волна выплат "Зимней поддержки": кто получит тысячу гривен

гривны
Началась вторая волна выплат "Зимней поддержки" / Shutterstock

Начинается вторая волна выплат пособия в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". В этот раз средства получат еще 2,5 млн украинцев, подавших заявку через "Дію" 16 ноября, в том числе и родители, оформляющие выплату на детей. Общая сумма помощи второй волны – более 3 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

В ведомстве напоминают, что тысячу гривен уже получили   1,8 млн   граждан, получающих пенсии и социальные пособия через "Укрпочту", а также   1,7 млн   пользователей приложения "Дія", подавших заявки в первый день программы, 15 ноября — помощь им поступила на карточку "Национальный кэшбек".

Украинцы уже начали тратить средства, чаще всего для оплаты коммунальных услуг, покупку книг и на благотворительность, и общая сумма этих расходов достигла   473 млн   гривен.

По состоянию на сегодняшний день украинцы уже подали свыше   14 млн заявок : 11,4 млн - через Дію, из них 2,9 млн - на детей, еще почти 700 тыс. оформили в отделениях Укрпочты. В это количество также входят 1,8 млн получателей пенсий и выплат.

Подать заявку нужно до 24 декабря.

Средства, начисленные на карту  "Национальный кэшбэк"   через "Дію", нужно использовать до   30 июня 2026 года.   Выплату   также можно потратить в отделениях "Укрпочты".

На что можно использовать тысячу

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Светлана Манько