Началась вторая волна выплат "Зимней поддержки": кто получит тысячу гривен

Начинается вторая волна выплат пособия в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". В этот раз средства получат еще 2,5 млн украинцев, подавших заявку через "Дію" 16 ноября, в том числе и родители, оформляющие выплату на детей. Общая сумма помощи второй волны – более 3 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

В ведомстве напоминают, что тысячу гривен уже получили 1,8 млн граждан, получающих пенсии и социальные пособия через "Укрпочту", а также 1,7 млн пользователей приложения "Дія", подавших заявки в первый день программы, 15 ноября — помощь им поступила на карточку "Национальный кэшбек".

Украинцы уже начали тратить средства, чаще всего для оплаты коммунальных услуг, покупку книг и на благотворительность, и общая сумма этих расходов достигла 473 млн гривен.

По состоянию на сегодняшний день украинцы уже подали свыше 14 млн заявок : 11,4 млн - через Дію, из них 2,9 млн - на детей, еще почти 700 тыс. оформили в отделениях Укрпочты. В это количество также входят 1,8 млн получателей пенсий и выплат.

Подать заявку нужно до 24 декабря.

Средства, начисленные на карту "Национальный кэшбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. Выплату также можно потратить в отделениях "Укрпочты".

На что можно использовать тысячу

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".