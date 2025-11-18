В отделениях Укрпочты можно оформить "зимнюю тысячу": какие документы нужны

Сегодня, 18 ноября, отделения "Укрпочты" начинают принимать заявки в помощь 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Представить ее можно до 24 декабря 2025 года в любом из более чем 26 тысяч стационарных и мобильных отделений по всей Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства социальной политики.

В ведомстве объясняют, что если вы получаете пенсию или государственную социальную помощь через "Укрпочту", выплата 1 000 грн будет начислена вам автоматически на тот же специальный счет. Подавать заявку в этом случае не нужно.

Те, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением "Дія", могут обратиться в любое отделение "Укрпочты" и заполнить письменную заявку на месте. Подать заявку в отделении могут украинцы, у которых нет РНОКПП, а также опекуны недееспособных людей. Для этого опекуну необходимо иметь документы, подтверждающие его личность и назначение опекуном.

Для тех, кто не может добраться до отделения, следует позвонить на горячую линию "Укрпочты" 0 800 300 545 — почтальон посетит гражданина дома, чтобы помочь подать заявку. Жители прифронтовых территорий, не имеющие рядом отделения, могут подать заявку в письменном виде через мобильное отделение.

Выплата 1 000 грн доступна всем гражданам, находящимся в Украине как взрослым, так и детям. Чтобы оформить помощь, заявку должен подать один из родителей или другой законный представитель ребенка. Отдельное заявление необходимо заполнять на каждого ребенка. Если подать заявку через действие не удается, ее можно оформить в отделении "Укрпочты".

Документы, необходимые для подачи заявки

Чтобы оформить заявку на помощь 1000 грн, при себе нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или соответствующая отметка в паспорте об отсутствии;

документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи.

Дополнительно требуются:

для оформления пособия на ребенка – свидетельство о рождении ребенка;

для оформления помощи на недееспособного человека - документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение опекуном.

Куда деньги потратить

После зачисления средств АО "Укрпочта" проинформирует о возможности их использования посредством SMS-сообщения.

Полученную выплату можно использовать в отделении "Укрпочты" для:

оплаты коммунальных и почтовых услуг;

покупки товаров или заказ лекарственных средств украинского производства;

подписки на печатные издания — газеты или журналы;

благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.

Если пенсия или социальные выплаты начислены автоматически через Укрпочту, потратить их можно до 25 декабря 2025 года. Если заявка оформлена в отделении Укрпочты – средства нужно использовать до 25 января 2026г.

В рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже более 5 миллионов заявок на выплату 1000 грн.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.