У відділеннях "Укрпошти" можна оформити "зимову тисячу": які документи потрібні

Сьогодні, 18 листопада, відділення "Укрпошти" починають приймати заявки на допомогу 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Подати її можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У відомстві пояснюють, що якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу через "Укрпошту", виплату 1000 грн буде нараховано вам автоматично на той самий спеціальний рахунок. Подавати заявку в цьому випадку не потрібно.

Ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком "Дія", можуть звернутися до будь-якого відділення "Укрпошти" та заповнити письмову заявку на місці. Подати заявку у відділенні також можуть українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном.

Для тих, хто не може дістатися відділення, слід зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" 0 800 300 545 — листоноша відвідає громадянина вдома, щоб допомогти подати заявку. Мешканці прифронтових територій, які не мають поруч відділення, можуть подати заявку письмово через мобільне відділення.

Виплата 1000 грн доступна всім громадянам, які перебувають в Україні — як дорослим, так і дітям. Щоб оформити допомогу, заявку має подати один із батьків або інший законний представник дитини. Окрему заяву необхідно заповнювати на кожну дитину. Якщо подати заявку через Дію не вдається, її можна оформити у відділенні "Укрпошти".

Документи, необхідні для подачі заявки

Щоб оформити заявку на допомогу 1000 грн, при собі треба мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково потрібні:

для оформлення допомоги на дитину — свідоцтво про народження дитини;

для оформлення допомоги на недієздатну людину — документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном.

Куди кошти витратити

Після зарахування коштів АТ "Укрпошта" проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS-повідомлення.

Отриману виплату можна використати у відділенні "Укрпошти" для:

оплати комунальних та поштових послуг;

купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва;

передплати друкованих видань — газет чи журналів;

благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту — витратити їх можна до 25 грудня 2025 року. Якщо заявку оформлена у відділенні Укрпошти — кошти потрібно використати до 25 січня 2026 року.

У межах державної програми “Зимова підтримка”, яка стартувала 15 листопада, за три дні українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млнукраїнців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.