Уже 3,5 млн украинцев получили 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки": на что тратят

Уже 3,5 млн украинцев получили 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". 80% средств граждане тратят на оплату коммунальных услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности:

11,4 млн оформили через "Дію", из них 2,9 млн заявок на детей;

более 700 тысяч - самостоятельно через "Укрпочту";

еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

Свириденко напомнила, что подать заявку нужно до 24 декабря.

Глава правительства сообщила, что сегодня начнется вторая волна выплат тысячи гривен для подавшихся на второй день приема заявок.

Свириденко сообщила, что уже получили средства 3,5 млн человек.

"Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн гривен. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы Обороны", - отметила Свириденко.

Она добавила, что те, кто подал заявку через "Укрпочту", начнут получать средства с 6 декабря.

Что известно о "Зимней поддержке"

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".