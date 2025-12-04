"Зимняя поддержка": сколько украинцев получат тысячу гривен в новых волнах выплат

В рамках последующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в размере одной тысячи гривен получат более 2,2 млн украинцев, примерно 1,3 млн — в третью волну, еще почти 866 тысяч — в четвертую. На эти выплаты из бюджета выделено до 3 млрд. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

С декабря профинансируют "зимнюю тысячу" для тех, кто подавал заявку в приложении "Дія" 18 и 19 ноября.

Финансирование также в ближайшие дни получат пользователи "Дії" с заявками 20-22 ноября. Ожидается, что оформившие заявку через отделение "Укрпочты" начнут получать средства 6 декабря.

Ранее, в рамках второй волны выплат, помощь получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд гривен.

Прием заявок на получение тысячи гривен продолжается до 24 декабря 2025 года — оформить выплату могут все находящиеся в стране украинцы, за исключением тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Денежные средства, начисленные на карточку "Национальный кэшбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. Выплату можно потратить в отделениях "Укрпочты".

На что можно использовать тысячу

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".