Новости
"Зимняя поддержка": более 17 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн госпомощи

гривны
Более 17 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн госпомощи. / Shutterstock

В рамках программы "Зимняя поддержка" более 17 миллионов граждан Украины уже подали заявки на получение пособия в размере 1000 гривен. В настоящее время средства уже поступили на счета 13 миллионов украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Эти выплаты касаются и детей - через приложение "Дія" оформлено более 3,3 миллиона детских заявок.

Как использовать средства?

Вырученные средства через "Дію" можно использовать до конца июня следующего года на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств;
  • покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных);
  • книги;
  • благотворительные взносы или почтовые услуги.

Кроме того, правительство расширило срок использования средств по заявкам через "Укрпочту" до конца февраля 2026 года. А с прошлой недели средства разрешили использовать также в продуктовых сетях, что значительно расширяет сферу их применения.

Свириденко напомнила, что подать заявку на получение 1000 гривен госпомощи можно до 24 декабря.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Татьяна Ковальчук