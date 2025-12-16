- Категория
"Зимняя поддержка": более 17 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн госпомощи
В рамках программы "Зимняя поддержка" более 17 миллионов граждан Украины уже подали заявки на получение пособия в размере 1000 гривен. В настоящее время средства уже поступили на счета 13 миллионов украинцев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Эти выплаты касаются и детей - через приложение "Дія" оформлено более 3,3 миллиона детских заявок.
Как использовать средства?
Вырученные средства через "Дію" можно использовать до конца июня следующего года на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных);
- книги;
- благотворительные взносы или почтовые услуги.
Кроме того, правительство расширило срок использования средств по заявкам через "Укрпочту" до конца февраля 2026 года. А с прошлой недели средства разрешили использовать также в продуктовых сетях, что значительно расширяет сферу их применения.
Свириденко напомнила, что подать заявку на получение 1000 гривен госпомощи можно до 24 декабря.
"Зимняя поддержка": как получить деньги
Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Заявки на детей подают родители или опекуны.
Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".
Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".