"Зимова підтримка": тисячу гривень вже отримали понад 11,6 млн українців

Від старту програми "Зимова підтримка" , яка передбачає виплату 1000 грн, вже надійшло 15,7 млн заявок. Серед них 12,6 млн — через застосунок "Дія" та 1,1 млн — через відділення "Укрпошти". Станом на 8 грудня гроші вже отримали понад 11,6 млн українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім"ї та єдності.

Зазначається, що протягом 6–7 грудня тривала 5 і 6 хвилі виплат "зимової тисячі" — за два дні допомогу отримали ще понад 2 млн людей на суму 1,58 млрд гривень. У межах 5-ї хвилі підтримку отримали 1,5 млн людей, які подавали заявки в застосунку "Дія" 23–30 листопада, а в 6-й хвилі — майже 600 тис. людей, які подавали заявки 1–4 грудня.

Повідомляється, що у найближчі дні виплату профінансують користувачам "Дії", які оформили заявки 5-7 грудня. Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 млн для 289,5 тис. українців.

У Мінсоцполітики зауважують, що сума платежів через картку "Національний кешбек" станом 8 грудня перевищила 2,2 млрд грн. Найчастіше українці витрачають кошти на оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також спрямовують на благодійність.

Раніше уряд розраховував, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців, а очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн. Але кількість заявок вже значно більша.

Прийом заявок на отримання тисячі гривень триває до 24 грудня 2025 року.

На що можна використати тисячу

Отримані у рамках "Зимової підтримки " кошти на картці "Національного кешбеку" можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".