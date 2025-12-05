За українське сало - так, а за іспанський хамон – ні. "Укрпошта" пояснила, на що можна витратити 1000 грн "зимової підтримки" у відділеннях

Через “Укрпошту” понад 1 мільйон українців уже оформили "Зимову підтримку", яка передбачає виплату 1000 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зауважив, що за перші тижні програми було чимало ситуацій, коли платежі доводилося відхиляти. Тому Смілянський ще раз пояснив, на що 1000 грн можна витратити у відділеннях "Укрпошти", а саме:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг – відправлення та отримання посилок, листів;

передплату українських газет і журналів;

придбання ліків та інших товарів виключно українського виробництва, що входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних Сил України.

"Окрема тема – післяплата. її можна оплатити коштами "Зимової підтримки" тільки якщо вміст посилки – товари українського виробництва, які входять до програми "Національний кешбек". Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон – ні", - уточнив Смілянський.

Він нагадав, що "Укрпошта" приймає заяви на оформлення програми "Зимова підтримка" до 24 грудня.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".