Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За украинское сало – да, а за испанский хамон – нет. "Укрпочта" объяснила, на что можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" в отделениях

Укрпочта
"Укрпочта" принимает заявления на оформление программы "Зимняя поддержка" до 24 декабря. / Укрпочта

Через "Укрпочту" более 1 миллиона украинцев уже оформили "Зимнюю поддержку", которая предусматривает выплату 1000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он отметил, что за первые недели программы было немало ситуаций, когда приходилось отклонять платежи. Поэтому Смелянский еще раз объяснил, на что 1000 грн можно потратить в отделениях "Укрпочты", а именно:

  • оплату коммунальных услуг;
  • оплата почтовых услуг – отправка и получение посылок, писем;
  • подписку украинских газет и журналов;
  • приобретение лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;
  • донат в поддержку Вооруженных сил Украины.
Фото 2 — За украинское сало – да, а за испанский хамон – нет. "Укрпочта" объяснила, на что можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" в отделениях

"Отдельная тема – наложенный платеж. ее можно оплатить средствами "Зимней поддержки" только если содержание посылки – товары украинского производства, которые входят в программу "Национальный кэшбэк". Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон – нет", - уточнил Смилянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" принимает заявления на оформление программы "Зимняя поддержка" до 24 декабря .

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Светлана Манько