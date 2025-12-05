За украинское сало – да, а за испанский хамон – нет. "Укрпочта" объяснила, на что можно потратить 1000 грн "зимней поддержки" в отделениях

Через "Укрпочту" более 1 миллиона украинцев уже оформили "Зимнюю поддержку", которая предусматривает выплату 1000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он отметил, что за первые недели программы было немало ситуаций, когда приходилось отклонять платежи. Поэтому Смелянский еще раз объяснил, на что 1000 грн можно потратить в отделениях "Укрпочты", а именно:

оплату коммунальных услуг;

оплата почтовых услуг – отправка и получение посылок, писем;

подписку украинских газет и журналов;

приобретение лекарств и других товаров исключительно украинского производства, входящих в список программы;

донат в поддержку Вооруженных сил Украины.

"Отдельная тема – наложенный платеж. ее можно оплатить средствами "Зимней поддержки" только если содержание посылки – товары украинского производства, которые входят в программу "Национальный кэшбэк". Условно: за украинское сало оплатить можно, а за испанский хамон – нет", - уточнил Смилянский.

Он напомнил, что "Укрпочта" принимает заявления на оформление программы "Зимняя поддержка" до 24 декабря .

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".