В "Дії" обновили правила верификации Starlink

В "Дії" обновили правила верификации терминалов Starlink для граждан, ФЛП и бизнеса. Теперь для представления нужно указать KIT-номер и UTID или один из этих номеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

Также в сервисе добавили новые возможности: удаление терминалов из реестра и получение информации о уже зарегистрированных устройствах.

Для бизнеса услуга доступна на портале "Дія". Подать уведомления могут юридические лица и обособленные подразделения, зарегистрированные в Едином государственном реестре более года.

Для регистрации терминала бизнеса нужно указать KIT-номер и UTID, а при наличии – Dish ID и номер аккаунта Starlink.

Для граждан и ФЛП верификация доступна в ЦНАПах, а также в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты". При подаче заявления нужно показать терминал и предоставить его данные.

Среди новых возможностей:

юридические лица могут удалять терминалы Starlink из реестра через портал "Дія";

граждане и ФЛП могут воспользоваться такой услугой через ЦНАП;

бизнес может получить выписку обо всех зарегистрированных терминалах Starlink.

После проверки данных терминал попадет в "белый список" и будет работать без ограничений.

Напомним, Украина внедряет систему верификации Starlink (whitelist), чтобы заблокировать использование терминалов врагом. Физические лица и бизнес должны предоставить данные о своих устройствах, в противном случае неподтвержденные терминалы будут отключены.