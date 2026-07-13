У "Дії" оновили правила верифікації Starlink

У "Дії" оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, ФОПів та бізнесу. Тепер для подання потрібно вказати KIT-номер і UTID або один із цих номерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Також у сервісі додали нові можливості: видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про вже зареєстровані пристрої.

Для бізнесу послуга доступна на порталі "Дія". Подати повідомлення можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік.

Для реєстрації термінала бізнесу потрібно вказати KIT-номер та UTID, а за наявності — Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти". Під час подання заяви потрібно показати термінал і надати його дані.

Серед нових можливостей:

юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал "Дія";

громадяни та ФОПи можуть скористатися такою послугою через ЦНАП;

бізнес може отримати витяг про всі зареєстровані термінали Starlink.

Після перевірки даних термінал потрапить до "білого списку" та працюватиме без обмежень.

Нагадаємо, Україна впроваджує систему верифікації Starlink (whitelist), щоб заблокувати використання терміналів ворогом. Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої, інакше непідтверджені термінали будуть відключені.