Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У "Дії" оновили правила верифікації Starlink

Starlink
Оновили правила верифікації Starlink

У "Дії" оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, ФОПів та бізнесу. Тепер для подання потрібно вказати KIT-номер і UTID або один із цих номерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Також у сервісі додали нові можливості: видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про вже зареєстровані пристрої.

Для бізнесу послуга доступна на порталі "Дія". Подати повідомлення можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік.

Для реєстрації термінала бізнесу потрібно вказати KIT-номер та UTID, а за наявності — Dish ID і номер облікового запису Starlink.

Для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях "Укрпошти" та "Нової пошти". Під час подання заяви потрібно показати термінал і надати його дані.

Серед нових можливостей:

  • юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал "Дія";
  • громадяни та ФОПи можуть скористатися такою послугою через ЦНАП;
  • бізнес може отримати витяг про всі зареєстровані термінали Starlink.

Після перевірки даних термінал потрапить до "білого списку" та працюватиме без обмежень.

Нагадаємо, Україна впроваджує систему верифікації Starlink (whitelist), щоб заблокувати використання терміналів ворогом. Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої, інакше непідтверджені термінали будуть відключені.

Автор:
Тетяна Гойденко