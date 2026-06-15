Налоговая на треть сократила количество внеплановых и фактических проверок бизнеса

Государственная налоговая служба изменила подход к контролю предпринимателей, сосредоточив внимание на качестве, а не на количестве проверок. Применение риск-ориентированного подхода позволяет концентрировать внимание на деятельности субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют риски неуплаты налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

При этом бизнес, работающий прозрачно и оплачивающий бюджет, практически не попадает в фокус проверок. По информации ГНС, сейчас особое внимание уделяется именно аналитике рисков.

"Контроль постепенно смещается от массовых проверок и многочисленных запросов к аналитике, превентивной работе и партнерскому взаимодействию с налогоплательщиками. Это способствует как повышению эффективности администрирования налогов, так и уменьшению нагрузки на добросовестный бизнес", - отметила заместитель председателя ГНС Теодозия Чернецкая.

В план-график проверок теперь включаются только те плательщики, в отношении которых выявлены высокие налоговые риски по результатам анализа данных информационных систем ГНС. С момента введения моратория в июле 2025 года удалось на треть сократить количество внеплановых и фактических проверок, и эта тенденция сохраняется.

Отдельную роль в трансформации играет система Е-аудита. Она усугубляет цифровую аналитику и позволяет выявлять рисковые операции без вмешательства в работу бизнеса.

Напомним, ГНС разработала план-график документальных проверок на 2026 год. В этот раз подход изменился: налоговики будут анализировать риски отдельно в каждой отрасли.