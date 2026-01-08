Налоговые проверки: кого будут проверять в 2026 году и по каким критериям

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разработала план-график документальных проверок на 2026 год. В этот раз подход изменился: налоговики будут анализировать риски отдельно в каждой отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Одним из важных признаков проекта является его направление на превентивность и поощрение добровольного соблюдения налогового законодательства и уменьшение административной нагрузки на добросовестных плательщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия направляются исключительно на налогоплательщиков, в деятельности которых есть признаки налоговых рисков, в частности, вероятность нарушения налогового законодательства и возможные недоплаты в бюджет.

Гибкость плана-графика

В ГНС подчеркивают: присутствие компании в плане-графике на этапе его обнародования не является окончательным подтверждением нарушений. Также и отсутствие предприятия в списке не гарантирует, что его не добавят позже.

План-график будет корректироваться дважды в год. При пересмотре налоговики будут анализировать свежие данные за 2025 отчетный год.

Как снизить свои налоговые риски:

представить достоверные показатели декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость по результатам деятельности в 2025 году;

привести в соответствие задекларированные показатели, если уже успели отчитаться раньше;

проверить на веб-портале ГНС показатели уровня уплаты по соответствующему КВЭД (по соответствующим налоговым периодам);

сравнить их с показателями, отраженными в собственной налоговой отчетности;

добровольно задекларировать и уплатить налоговые обязательства на уровне других участников отрасли.

ГНС рекомендует налогоплательщикам системно анализировать собственные показатели деятельности и своевременно использовать предусмотренные законодательством возможности для их корректировки.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины дала четкие разъяснения по поводу избежания двойного налогообложения и рассказала, какие доходы можно не декларировать. Если гражданин Украины официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно.