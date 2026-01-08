Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговые проверки: кого будут проверять в 2026 году и по каким критериям

налоги
План-график будет корректироваться дважды в год / Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) разработала план-график документальных проверок на 2026 год. В этот раз подход изменился: налоговики будут анализировать риски отдельно в каждой отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Одним из важных признаков проекта является его направление на превентивность и поощрение добровольного соблюдения налогового законодательства и уменьшение административной нагрузки на добросовестных плательщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия направляются исключительно на налогоплательщиков, в деятельности которых есть признаки налоговых рисков, в частности, вероятность нарушения налогового законодательства и возможные недоплаты в бюджет.

Гибкость плана-графика

В ГНС подчеркивают: присутствие компании в плане-графике на этапе его обнародования не является окончательным подтверждением нарушений. Также и отсутствие предприятия в списке не гарантирует, что его не добавят позже.

План-график будет корректироваться дважды в год. При пересмотре налоговики будут анализировать свежие данные за 2025 отчетный год.

Как снизить свои налоговые риски:

  • представить достоверные показатели декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость по результатам деятельности в 2025 году;
  • привести в соответствие задекларированные показатели, если уже успели отчитаться раньше;
  • проверить на веб-портале ГНС показатели уровня уплаты по соответствующему КВЭД (по соответствующим налоговым периодам);
  • сравнить их с показателями, отраженными в собственной налоговой отчетности;
  • добровольно задекларировать и уплатить налоговые обязательства на уровне других участников отрасли.

ГНС рекомендует налогоплательщикам системно анализировать собственные показатели деятельности и своевременно использовать предусмотренные законодательством возможности для их корректировки.

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины дала четкие разъяснения по поводу избежания двойного налогообложения и рассказала, какие доходы можно не декларировать. Если гражданин Украины официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно.

Автор:
Татьяна Бессараб